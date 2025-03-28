MLB本土開幕戰 大谷開轟道奇5比4擊敗老虎[影]

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（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）大谷翔平、耶南德茲和艾德曼今天分別轟出全壘打，幫助世界大賽衛冕軍洛杉磯道奇以5比4擊敗底特律老虎，在美國職棒大聯盟MLB本土開幕日開紅盤。

法新社報導，道奇上週在日本東京贏得MLB兩場海外開幕系列賽，今天在新賽季美國本土開打日升起他們的總冠軍旗幟。

因為4名可擔任首棒的選手終於都恢復健康，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）調整打序，將大谷排首棒，後依序為貝茲（Mookie Betts）、耶南德茲（Teoscar Hernandez）和弗利曼（Freddie Freeman）。

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如此安排的打線確實收效。羅伯茲說：「在第3度面對弗利曼前，得先過耶南德茲這關。」耶南德茲在第5局轟出逆轉三分全壘打，讓老虎隊吃足苦頭。

艾德曼（Tommy Edman）在第2局敲出陽春砲，而大谷翔平7局下的陽春砲，幫球隊將領先拉大為兩分，奠定勝基。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1140328