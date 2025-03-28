加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

96自由車聯賽30日台北天母登場 菁英車手齊聚

2025/3/28 22:33（3/28 22:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2025第5屆96自由車聯賽30日將在台北市天母展開首站賽事，吸引超過300名國內、外的菁英車手齊聚，為新賽季的積分爭奪戰拉開序幕。圖為2024年96自由車聯賽台北站比賽畫面。（96自由車聯賽提供）中央社記者陳容琛傳真 114年3月28日
2025第5屆96自由車聯賽30日將在台北市天母展開首站賽事，吸引超過300名國內、外的菁英車手齊聚，為新賽季的積分爭奪戰拉開序幕。圖為2024年96自由車聯賽台北站比賽畫面。（96自由車聯賽提供）中央社記者陳容琛傳真 114年3月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北28日電）第5屆96自由車聯賽將於3月30日在台北天母展開首站賽事，匯聚國內外超過300名菁英車手，包含台灣隊的盧紹軒、李冠賢、張誌盛及吳之皓等人也將參戰。

邁入第5屆的96自由車聯賽，今年總計規劃6站賽事，首場將於3月30日在台北市天母舉行全台難得一見的城市繞圈賽，吸引超過300名國內、外的菁英車手齊聚一堂，為新賽季的積分爭奪戰拉開序幕。

台灣隊成員盧紹軒、李冠賢、張誌盛及吳之皓等人也將參戰，其中盧紹軒接受媒體聯訪時表示，這是自己第1次在天母比賽，雖然很熟悉這座城市的環境，但這個賽道對他而言是全新挑戰，「希望能以這場比賽為起點，全力搶下今年首場榮耀。」

google news透過 Google News追蹤中央社

旅外車手杜志濠去年因感染EB病毒，導致數個月高掛免戰牌，如今選擇在96自由車聯賽回歸熟悉的戰場，他提到生病後才更清楚自己對騎車的熱愛，尤其是恢復後首次正常訓練，內心非常感動，「這場比賽對我意義重大。」

值得一提的是，本季96自由車聯賽與中華民國自由車協會合作，將台中站繞圈賽、桃竹站公路賽納入國手選拔積分賽，讓選拔機制更加多元與完整。連續2年穿上橘衫的自由車好手李廷威認為，積分制度不僅讓選拔更公平，更能激勵真正具備實力的選手脫穎而出。（編輯：陳政偉）1140328

#台北市
#台灣隊
#盧紹軒
#李冠賢
盧紹軒
自由車環台賽16日登場 盧紹軒教練初體驗有期待
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：