96自由車聯賽30日台北天母登場 菁英車手齊聚

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（中央社記者陳容琛台北28日電）第5屆96自由車聯賽將於3月30日在台北天母展開首站賽事，匯聚國內外超過300名菁英車手，包含台灣隊的盧紹軒、李冠賢、張誌盛及吳之皓等人也將參戰。

邁入第5屆的96自由車聯賽，今年總計規劃6站賽事，首場將於3月30日在台北市天母舉行全台難得一見的城市繞圈賽，吸引超過300名國內、外的菁英車手齊聚一堂，為新賽季的積分爭奪戰拉開序幕。

台灣隊成員盧紹軒、李冠賢、張誌盛及吳之皓等人也將參戰，其中盧紹軒接受媒體聯訪時表示，這是自己第1次在天母比賽，雖然很熟悉這座城市的環境，但這個賽道對他而言是全新挑戰，「希望能以這場比賽為起點，全力搶下今年首場榮耀。」

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旅外車手杜志濠去年因感染EB病毒，導致數個月高掛免戰牌，如今選擇在96自由車聯賽回歸熟悉的戰場，他提到生病後才更清楚自己對騎車的熱愛，尤其是恢復後首次正常訓練，內心非常感動，「這場比賽對我意義重大。」

值得一提的是，本季96自由車聯賽與中華民國自由車協會合作，將台中站繞圈賽、桃竹站公路賽納入國手選拔積分賽，讓選拔機制更加多元與完整。連續2年穿上橘衫的自由車好手李廷威認為，積分制度不僅讓選拔更公平，更能激勵真正具備實力的選手脫穎而出。（編輯：陳政偉）1140328