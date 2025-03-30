江坤宇關鍵失誤 平野惠一：用守備救球隊次數更多

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中信兄弟游擊手江坤宇昨天開幕戰6局出現失誤，讓對手統一7-ELEVEn獅隊把握機會攻下大局；兄弟總教練平野惠一說，棒球本來就是容易失誤的運動，但江坤宇用守備拯救球隊的次數更多。

中職中信兄弟昨晚開幕戰與統一獅隊交手，6局上獅隊有攻勢，在3比0領先局面，獅隊林培緯敲出游擊方向滾地球造成兄弟游擊手江坤宇失誤，獅隊把握契機延續攻勢繼續搶分，單局攻下6分、奠定勝基。

獅隊總教練林岳平賽後受訪直言，6局有幸運的德州安打，「加上不容易失誤的人身上出現失誤」，獅隊有掌握到機會多添分數。

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江坤宇在游擊防區守備能力毋庸置疑，去年完成游擊金手套5連霸。兄弟總教練平野惠一被問起昨天江坤宇的守備失誤，他表示，江坤宇沒有受到太大影響，並提到美職紐約洋基隊會有失誤、守備能力出色的日籍球星源田壯亮也會有失誤，棒球本來就是容易失誤的運動。

平野惠一指出， 江坤宇用守備拯救球隊的次數更多，不會特別在意，但也提到關鍵場面只要失誤比對方多，想要贏下比賽的機會就會降低；兄弟昨天以0比8吞敗。（編輯：張雅淨）1140330