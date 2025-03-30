96自由車聯賽台北站 新星李靖烽總排第1奪橘衫

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（中央社記者陳容琛台北30日電）第5屆96自由車聯賽今天在台北天母登場，年僅19歲的李靖烽在菁英男子組以41分34秒率先抵達終點，包辦總排第1的橘衫、衝刺王藍衫及新人王白衫。

96自由車聯賽今年總計規劃6站賽事，首站台北站今天在台北天母舉行全台難得一見的城市繞圈賽，吸引超過300名國內外菁英車手齊聚一堂，為新賽季的積分爭奪戰拉開序幕。

在台灣隊盧紹軒、李冠賢、張誌盛及吳之皓等強敵環伺情況下，加上今天溼滑的天氣，來自前勁車隊、年僅19歲的車手李靖烽頂住壓力，在衝線前卡到絕佳位置，最後以41分34秒奪冠，隊友張誌盛則拿下第2名。

李靖烽賽後接受媒體聯訪時表示，最後1圈本來要帶隊友衝線，但看到前方戰況混亂，而且剛好位置也不錯，因此決定自己先走，「今天整體狀況不錯，尤其看到下雨反而很開心，因為代表比賽難度提升，更有機會突破。」

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日前曾在亞洲場地自由車錦標賽摘下男子菁英組的個人全能銅牌，李靖烽未來性備受期待，接下來他將積極備戰全國中等學校運動會以及年底全國運動會的場地賽，目標挑戰個人最佳成績，並朝著夢想的2026名古屋亞運殿堂前進。

至於旅外車手杜志濠去年因感染EB病毒，長達3個月無法訓練，如今順利復出取得總排第3名，他提到能夠站在出發點就是一種勝利，「看到自己能穩定輸出並堅持到最後，心情非常踏實。」杜志濠預計4月下旬重返歐洲戰線，透過數場單日賽事找回節奏。（編輯：張雅淨）1140330