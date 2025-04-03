蘇嵐鴻U18東岸聯盟登板飆速 球質比張弘稜同期佳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台東3日電）U18東岸聯盟棒球賽高雄市聯隊投手蘇嵐鴻登板就是球探焦點，今天後援3局1責失最速146公里，助隊3比2奪4連勝晉級；蘇嵐鴻被評價球質比旅外學長張弘稜同期更好，也盼先拚國手增身價。

U18東岸聯盟棒球錦標賽高雄市聯隊此次以三民高中為主體，加入普門中學、高苑工商球員組成聯隊，賽前3戰全勝，今天與勁敵穀保家商交手，派出陣中兩名主力投手登板，先發陳昱安4局無失分。

身高188公分的蘇嵐鴻登板就成球探關注焦點，後援投3局沒被敲出安打，投出1次四壞保送、6次三振，失掉2分（1分責失分），高雄市聯隊3局下先馳得點，5局下有串連攻勢再添2分，順利搶勝。

高雄市聯隊總教練張榮勳表示，蘇嵐鴻後援接替首局稍微不穩，主要是守備狀況影響，也鼓勵球員高雄市的棒子，讓對手得1、2分沒有太大問題，蘇嵐鴻有及時穩住。

張榮勳表示，蘇嵐鴻在場上算是穩定的球員，但有時面對大場面還是會緊張，這也是需要突破的地方，登板就是球探關注焦點，刺激、壓力參半，希望他轉念面對。

張榮勳執教生涯也培育不少旅外好手，他評價蘇嵐鴻與學長旅美匹茲堡海盜隊投手張弘稜身材相似，但球質比張弘稜高中同期好很多，除了直球外，指叉球掉的速度也很快，另外還有滑球、曲球，最快球速149公里，均速約在143、144公里左右，突破150公里是目標。

蘇嵐鴻去年因為嚴重生長痛斷斷續續休息7、8個月，回到場上馬上飆速149公里，但因此錯過去年拚國手機會成遺憾，渴望在國際賽舞台投出好表現、拚出身價。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蘇嵐鴻表示，今天登板一開始太緊張，後面狀況有穩定下來，兩度與穀保家商交手，上一次輸球，這次贏下來很振奮。

蘇嵐鴻以旅外為目標，為此強化訓練，增加身體柔軟度和肌力，目前體重約68公斤，也有多攝取蛋白質，希望能增重、提升身體素質。（編輯：張雅淨）1140403