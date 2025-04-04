鄭哲安滿貫砲改判界外 U18東岸聯盟東體1隊晉4強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台東4日電）U18東岸聯盟棒球賽台東體中紅隊今天與台中市聯隊交手，東體紅隊4局上鄭哲安敲界外滿貫砲成小插曲，東體紅隊終場以1比2吞敗無緣晉級；台東縣聯隊也在預賽止步，台東體中白隊晉級4強。

U18東岸聯盟棒球賽預賽最後一日賽程，台東體中紅隊今天與台中市聯隊交手拚晉級，兩隊3局打完台東體中紅隊0比1落後，4局上東體紅隊靠著接連四壞保送攻占滿壘，鄭哲安敲出深遠過牆飛球，一開始被判為滿貫砲、掀起高潮，但後來改判界外，鄭哲安接著打成高飛犧牲打幫助球隊送回1分。

台中市聯隊4局下靠著失誤、接連滾地球超前比數，台東體中紅隊無力追分吞敗，也確定無緣晉級；台東縣聯隊今天與穀保家商交手以3比5吞敗，也在預賽止步。

台東體中紅隊今天先發投手李育朋投4局被敲出3支安打，投出3次三振、1次四壞保送，失掉2分責失分、承擔敗投。

台東體中白隊昨天就確定預賽4勝晉級，今天與普門中學交手，派出黃宇昇先發，總計投3局被敲出4支安打，投出6次三振、4次四死球保送，失掉5分（1分責失分）、承擔敗投。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台東體中白隊攻勢擊中在首局，靠著接連四壞保送、許庭愷二壘打送回2分，但比賽後半段沒能再追加分數，終場以2比7吞敗。

東岸聯盟晉級6強複決賽隊伍確定，台東體中白隊、新北市聯隊抽到長籤，直接晉級4強，下午比賽將由穀保家商與台南市聯隊交手，羅東高工與高雄市聯隊交手，勝隊晉級4強。（編輯：陳政偉）1140404