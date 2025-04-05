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伍鐸首度本土身分出賽繳好投 助龍隊開季4連勝

2025/4/5 21:31
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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職今天在天母棒球場的賽事，味全龍隊投手伍鐸首度以本土身分出賽，就繳出6.1局無失分好投，終場龍隊以11比3擊退富邦悍將，奪下開季4連勝，賽後伍鐸直呼「非常榮耀！」

龍隊在1局下一、二壘有人時，郭嚴文敲安打率先攻下1分；2局下蔣少宏選到保送、劉俊緯敲二壘安打後，郭天信再敲安打送回2分，接著朱育賢敲出1打點二壘安打，取得4比0領先。

3局下郭天信敲1打點安打，4局下陳思仲獲保送後，曾聖安敲出二壘安打送回1分，生涯首安出爐，蔣少宏再補上1打點安打；5局下朱育賢從游霆崴手中轟出右外野陽春全壘打，達成生涯千安里程碑。之後幾局雙方互有分數進帳，不過最終龍隊還是以11比3獲勝。

38歲的伍鐸（Bryan Woodall）在去年球季尾聲達成「羅力條款」，從今年起不占洋將缺。伍鐸今天是首度以本土身分登板先發，用89球投6.1局，被敲4支安打，出現2次四死球保送，投出4次三振，沒有失分，演出優質先發，奪下本季首勝，獲選為單場MVP。

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賽後龍隊總教練葉君璋表示，只要把任務交給伍鐸，他都會盡力完成，「看得出來他今年狀況其實比去年更好，雖然多了1歲。」葉君璋也認為伍鐸可以用本土身分出賽非常不容易，「尤其台灣球隊不多，遇到同一個打者碰到的次數很多，有辦法拿到這樣的資格很不容易。」

首場以本土身分出賽就奪下勝投，伍鐸表示，「這代表了很多意義，真的感到非常榮耀，我花了11年在台灣，可以得到這個機會、在今天有這樣的結果很高興。」（編輯：李亨山）1140405

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