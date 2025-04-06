林昀儒6局惜敗李尚洙 無緣WTT仁川冠軍賽決賽

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣桌球一哥林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）仁川冠軍賽男單4強，與地主韓國選手李尚洙激戰6局，在化解2個賽末點情況下，最終無功而返，以2比4落敗，無緣決賽。

世界排名第14林昀儒這次在韓國舉行的WTT仁川冠軍賽連過3關，包括在16強扳倒日本名將張本智和，8強再挫日本新星松島輝空，繼2月亞洲盃後再度躋身4強行列。

林昀儒4強碰上這次大黑馬、34歲韓國老將李尚洙，對手儘管目前世界排名第45，但這次以地主之姿參賽表現出色，不僅在首輪淘汰巴黎奧運銅牌法國選手李布隆（Felix Lebrun），更在8強擊敗中國選手林高遠。

林昀儒過去曾在2019年亞洲盃與李尚洙鏖戰7局才脫困，今天再度碰頭，林昀儒在4比4平手時，靠著招牌反手擰銜接正手進攻拉開差距，並掌握進攻主動權，以11比5搶下首局。

經驗老道李尚洙靠著正手搶攻，次局以11比5扳回一城，而林昀儒第3局錯失8比5領先機會，以9比11再丟1局。

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士氣受影響的林昀儒第4局開局0比4落後，面對對手進攻火力兇猛，以2比11讓出。

已無退路的林昀儒及時回穩，第5局以5比1開局，並以11比8追回1局，第6局一度以7比6領先，而對手靠著多變發球策略再度扭轉局面，林昀儒在7比10落後時，儘管化解2個賽末點，最終仍功虧一簣，以9比11敗下陣來。（編輯：陳仁華）1140406