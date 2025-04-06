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林昀儒鄭怡靜再度合拍 5月桌球世錦賽拚佳績

2025/4/6 17:03（4/6 17:24 更新）
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林昀儒（左）與鄭怡靜曾在東京奧運攜手奪得混雙銅牌。（中央社檔案照片）
林昀儒（左）與鄭怡靜曾在東京奧運攜手奪得混雙銅牌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北6日電）2025世界桌球錦標賽5月17日將在卡達登場，根據官網公告的參賽名單，曾在東京奧運混雙攜手摘銅的林昀儒與鄭怡靜將再次合作，而林昀儒男雙將與高承睿再度搭檔，力拚再創佳績。

世界桌球錦標賽台灣代表隊將由林昀儒、鄭怡靜領銜，帶領高承睿、郭冠宏、林彥均、廖振珽、黃怡樺、李昱諄、黃禹喬、蔡昀恩等人出擊。

日前捲入桃色風波的黃彥誠並未在名單內，由廖振珽頂替，中華民國桌球協會秘書長葉國欽接受中央社訪問時表示，日前開會討論將禁止黃彥誠參加國際賽3個月。

葉國欽表示，先前召開選訓會議，尊重教練團提出的世錦賽雙打組合，對於林昀儒與鄭怡靜再度合作，也表達樂觀其成的態度。

林昀儒與鄭怡靜過去曾在東京奧運攜手奪得混雙銅牌，也是台灣桌壇本土球員首面奧運獎牌，林昀儒後來改搭陳思羽，兩人去年在巴黎奧運8強止步，陳思羽後續因傷未能取得國手資格。

根據官網公告世錦賽名單，不僅林昀儒與鄭怡靜的名字出現在混雙報名名單中，林昀儒與高承睿今年2月在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽首度合作，就拿下亞軍，展現不錯的化學效應，世錦賽也將再度合拍。

其他雙打方面，40歲的黃怡樺在女雙、混雙將搭配年輕小將，搭檔分別為蔡昀恩、郭冠宏，都是新組合，至於鄭怡靜將與李昱諄繼續合作，郭冠宏與林彥均將組成男雙出擊。

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黃怡樺表示，因為是與一名左手、一名右手持拍的選手搭配，在跑位上要有所調整，她也期待這次在世錦賽中能多爭取勝利。

值得一提的是，16歲小將郭冠宏首次參賽就單打、男雙、混雙3線作戰，教練黃聖盛表示，未特別設定目標，期許郭冠宏把拚勁打出來，「他把自己打開之後，常常會有意外之喜」。（編輯：管中維）1140406

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