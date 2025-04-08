佛羅里達大逆轉12分氣走休士頓 NCAA男籃3度封王

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（中央社德州聖安東尼奧7日綜合外電報導）全美大學體育聯盟（NCAA）男籃冠軍戰，佛羅里達大學今天在驚滔駭浪中大逆轉12分，以65比63氣走休士頓大學，繼2006與2007年連霸之後，勇奪校史NCAA男籃第3冠。

這場比賽開始，雙方3分外線頻頻打鐵，僅內線互有往來，主力也都沒有發揮。約10分鐘後，休士頓板凳佛朗西斯（Ja'vier Francis）頻有建樹，同時全隊攻擊火力平均，一路小幅領先，佛羅里達則是由李察（Will Richard）發動外線，他3分球投6進4。上半場比數31比28，休士頓領先3分。

易籃再戰後，休士頓主將克萊耶（L.J. Cryer）3分線加罰球，一波11比4攻勢將比數拉開，雙方出現10分差距；佛羅里達僅有康敦（Alex Condon）零星砲火，馬丁（Alijah Martin）則以3分球追分，而原本表現不佳、只罰進2分的明星後衛克雷頓（Walter Clayton Jr.）也終於開張，兩隊在最後6分多鐘時戰成平手。

比賽進入決勝階段，休士頓的夏普（Emanuel Sharp）連續得手，不過佛羅里達仍緊咬不放，最後46秒，佛羅里達馬丁2罰皆中讓球隊超前1分，休士頓因夏普失誤後採犯規戰術，在最後19秒落後2分時握有球權，不過夏普再次失誤，拱手將今年NCAA男籃寶座送給佛羅里達。

佛羅里達的雙衛本來是觀戰焦點，不過克雷頓今天僅11分進帳，另一名後衛馬丁只投進7分，不過克雷頓仍靠著在最後4強的整體表現拿下賽會最傑出球員（MOP）。

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佛羅里達今天在李察砍下18分帶領下，從落後12分上演驚奇大逆轉戲碼；休士頓以克萊耶貢獻19分最多，但夏普在最後關頭的2次失誤，讓休士頓難圓NCAA冠軍夢，校史至今仍與寶座無緣。

此役讓佛羅里達在19年內3度封王，也讓佛羅里達總教練高登（Todd Golden）成為1983年以來最年輕的NCAA冠軍教練。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1140408