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桌球黃金混雙世錦賽再合拍 鄭怡靜盼擦出新火花

2025/4/8 14:36（4/8 15:14 更新）
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曾拿下東京奧運桌球混雙銅牌的林昀儒（左）、鄭怡靜（右），在拆夥近3年後，將於今年5月世錦賽重新合拍。（中央社檔案照片）
曾拿下東京奧運桌球混雙銅牌的林昀儒（左）、鄭怡靜（右），在拆夥近3年後，將於今年5月世錦賽重新合拍。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北8日電）曾替台灣拿下東京奧運桌球銅牌的「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜，在拆夥近3年後，決定在今年5月的世界桌球錦標賽重新合拍。鄭怡靜表示，默契應該還在，就看能否再擦出新火花。

一度高居世界桌球混雙第1的林昀儒和鄭怡靜，曾攜手替台灣拿下首面奧運桌球混雙銅牌；不過2022年9月起林昀儒更換搭檔為陳思羽，但去年巴黎奧運，他們止步8強、無緣獎牌。

從去年10、11月開始，林昀儒、鄭怡靜又重新討論合作可能性，雙方也決定在5月17日登場的世界桌球錦標賽再度攜手合作。

鄭怡靜接受中央社記者訪問時表示，其實也談了一陣子，就想說再試試看，「畢竟我們也曾經合作過一段不短的時間，默契應該是都還在，就看能不能再擦出不一樣的火花。」

鄭怡靜強調，「這些年來，我跟小林同學也都累積了不少經驗，加上我們現在也沒有混雙排名、沒有壓力，出去比賽壓力都在對手那邊，所以我們就是享受比賽，放開來打就好。」

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今年桌球世錦賽將於5月17日至25日在卡達杜哈舉行，台灣隊共派出5男、5女參賽，男單為林昀儒、高承睿、郭冠宏、林彥均、廖振珽；女單為鄭怡靜、黃怡樺、李昱諄、黃禹喬、蔡昀恩。

另外，男雙組合有林昀儒和高承睿、郭冠宏和林彥均；女雙為鄭怡靜和李昱諄、黃怡樺和蔡昀恩；混雙為林昀儒和鄭怡靜、郭冠宏和黃怡樺。（編輯：張雅淨）1140408

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