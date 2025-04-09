林子豪開轟、延長賽敲三壘打 獅隊中止4連敗

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（中央社記者楊啟芳台北9日電）中華職棒今天在澄清湖棒球場的賽事，統一獅隊林子豪在5局上轟出2分全壘打，10局上再敲出關鍵2打點三壘安打，最終在延長賽獅隊以7比6擊退台鋼雄鷹，中止4連敗低潮。

雄鷹在2局下展開攻勢，張肇元、曾昱磬、杜家明接連敲安打，攻下1分；5局上獅隊的林子豪從石萬金（Spenser Watkins）手中轟出2分砲，一棒逆轉，接著朱迦恩再轟出陽春砲；不過5局下雄鷹的葉保弟、曾子祐敲安打後，王柏融擊出高飛犧牲打得1分，張肇元再敲安打送回追平分。

雙方以3比3鏖戰至延長賽突破僵局制，今天被拉上一軍的林佳緯在10局上敲出二壘安打，送回超前分，接著二、三壘有人時，林子豪敲出三壘安打，帶有2分打點，不過林子豪在跑壘後傷退，之後陳重羽再敲二壘安打送回1分。

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雄鷹在10局下也有攻勢，張肇元、吳念庭、曾昱磬、林家鋐都敲出安打，反攻3分，不過最終獅隊仍以7比6險勝雄鷹，中止4連敗。此戰獅隊的林子豪5打數敲出2支安打，包辦4分打點，包括1發全壘打，獲選為單場MVP。

獅隊先發投手胡智爲此戰用76球投4局，被敲出7支安打，沒有出現保送，送出2次三振，失掉3分。不過高塩將樹、邱浩鈞、黃竣彥接連登板都沒有失分；陳韻文投1.1局失3分（2責失），劉軒荅投0.2局無失分。（編輯：李亨山）1140409