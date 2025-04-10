NBA勇士不敵馬刺落入附加賽區 柯瑞信心喊話

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）NBA金州勇士今天在主場以111比114不敵聖安東尼奧馬刺，跌至西區第7，落入附加賽區，剩下2場須全贏才有機會直取季後賽門票，球星柯瑞喊話：「必須證明我們是支優秀球隊。」

賽前暫居西區第6的勇士持續衝刺提前晉級季後賽機會，今天在主場迎戰馬刺，而馬刺在溫班亞馬（Victor Wembanyama）、佛克斯（De'Aaron Fox）2大主力本季報銷後，也已無緣季後賽。

勇士上半場結束以51比55落後，第3節在招牌球星柯瑞（Stephen Curry）單節14分帶領下，以88比76超前，馬刺決勝節由強生（Keldon Johnson）、巴恩斯（Harrison Barnes）聯手展開反撲，兩隊陷入拉鋸戰。

勇士的葛林（Draymond Green）倒數3秒2罰全中，扳成111比111平手，眼看著比賽很有可能進入延長賽，馬刺的巴恩斯在還剩0.1秒時投進關鍵三分球，贏得勝利。

巴恩斯曾在2012至2016年效力勇士，這記三分球將前東家送進附加賽區，勇士戰績47勝33敗，排名跌至西區第7，而西區戰況激烈，排名第6的曼菲斯灰熊、第8的明尼蘇達灰狼之間僅1場勝差。

勇士還剩下2場例行賽，將分別出戰波特蘭拓荒者、洛杉磯快艇，必須2戰全勝，才有機會重回西區前6，避免淪落打附加賽的命運。

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「我們知道目前球隊的處境，每場比賽都很重要。」柯瑞表示，還剩下2場比賽，必須全部拿下，「必須證明我們是支優秀球隊」。

馬刺的強生、卡瑟爾（Stephon Castle）各得21分，巴恩斯獲得20分，至於勇士的柯瑞、巴特勒（Jimmy Butler）雖然各自拿下30分、28分，依舊是徒勞無功。（編輯：管中維）1140410