力亞士6局無失分生涯首勝獲MVP 悍將主場4連勝

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（中央社記者謝靜雯新北12日電）中職富邦悍將隊洋投力亞士克服3局容易出現亂流狀況，今天6局無失分先發好投壓制，張育成敲出個人本季第2轟，率隊以6比3擊敗台鋼雄鷹隊，開季新莊主場4戰全勝。

悍將在主場新莊棒球場打得順手，今天繼續與台鋼雄鷹隊交手，先發洋投力亞士（Roenis Elias）用96球投6局，被敲出4支安打，投出3次四壞保送、4次三振，無失分，率隊搶勝，也奪下個人生涯首勝。

悍將開賽就有攻勢，李宗賢敲出內野安打，陳真靠著失誤上壘，張育成開轟，3分砲幫助球隊取得領先，為個人本季第2轟，悍將3局下2人出局後靠著接連2次四壞保送、董子恩二壘打再添2分保險分，8局再添1分保險分、順利搶下比賽勝利。

悍將總教練陳金鋒稱讚力亞士今天表現很好，控球位置不錯，過去容易有第3局不穩定的狀況，今天第3局控制的不錯，後面局數也越丟越好，並提到張育成首局的全壘打也很關鍵，開賽就有分數進帳，讓投手、野手可以比較放鬆，比賽就會有好的方向走。

力亞士獲選單場最有價值球員（MVP），他表示每天都維持訓練，上週球隊氣氛比較低迷，本週做好很多準備，就是希望可以投出好成績幫助球隊。

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力亞士今天每守下一局，鏡頭就會拍到看台上的老婆，他笑說知道老婆坐在哪邊，家人是他努力最大的動力。

悍將開季目前為止新莊主場4戰全場，陳金鋒表示，「回到家」感覺比較自在，無論是設施、燈光都很熟悉。（編輯：李亨山）1140412