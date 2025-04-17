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體操世界盃杜哈站 唐嘉鴻、王奕翔晉男子吊環決賽

2025/4/17 00:46
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（中央社記者陳容琛台北16日電）台灣體操名將「亞洲貓王」唐嘉鴻今天在體操世界盃杜哈站的男子吊環資格賽，繳出總分13.733分成績，攜手另名台灣好手王奕翔挺進決賽，力拚站上頒獎台。

上週在體操世界盃奧西耶克站，台灣「亞洲貓王」唐嘉鴻歷經男子單槓決賽掉槓失誤，導致無緣登上頒獎台，本週他則征戰在卡達舉行的體操世界盃杜哈站，而且採取「雙線出擊」，參加男子吊環、單槓兩個項目。

率先登場的男子吊環資格賽，唐嘉鴻祭出難度分5.2分的套路，搭配執行分8.433分，外加0.1分的落地加分，繳出總分13.733分成績，名列總排名第4名，如願搶下決賽門票。

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而另名台灣好手王奕翔同樣表現出色，以難度分4.9分、執行分8.333分、總分13.233分，獲得總排名第5名，攜手唐嘉鴻擠身決賽之列。

至於在男子鞍馬資格賽部分，前一站挺進體操世界盃奧西耶克站鞍馬決賽的台灣好手蕭佑然，這次在杜哈站發揮不如預期，以難度分5.4分、執行分8.200分、總分13.600分，總排名僅11名，無緣晉級決賽。（編輯：陳正健）1140417

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