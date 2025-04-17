加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳凱玲WNBA金州女武神亮相 盼成為亞裔年輕世代榜樣
首頁 / 運動

打造健康職場 體育署加碼補助企業聘運動指導員

2025/4/17 18:19（4/17 18:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
體育署副署長洪志昌（中）17日在記者會上表示，2025年將持續加碼補助「企業聘用運動指導員」專案，盼打造活力健康職場環境。中央社記者黎建忠攝 114年4月17日
體育署副署長洪志昌（中）17日在記者會上表示，2025年將持續加碼補助「企業聘用運動指導員」專案，盼打造活力健康職場環境。中央社記者黎建忠攝 114年4月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北17日電）教育部體育署自107年推動「企業聘用運動指導員」專案，已輔導企業聘用645名運動指導員、補助辦理企業2300多項員工運動活動；今年補助持續加碼，希望企業打造健康活力職場。

「企業聘用運動指導員」專案過往是企業每聘用1名運動指導員，就會補助新台幣30萬元舉辦活動費用，上限為3個人（90萬元）；今年加碼，對於新聘用運動指導員的企業，每人可獲得40萬元的活動經費，上限同樣是3人（120萬元）。

另外，若是500人以上的企業，每僱用運動指導員將每名再加碼30萬元。

google news透過 Google News追蹤中央社

體育署副署長洪志昌今天向中央社記者說，「企業聘用運動指導員」專案，就是希望企業能提升職工運動風氣和職場活力，專案至今已累積超過57萬人參與，希望能藉此提升企業注重員工健康的觀念。

根據體育署提供的資料統計，過去7年以來，共有440家企業參與過聘請運動指導員；今年體育署已經開放受理申請，到9月14日截止。（編輯：管中維）1140417

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

53
更多編輯台推薦新聞：