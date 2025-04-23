MLB賽事8月首度搬上賽車跑道 結合歌星辦演唱會

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（中央社記者林宏翰洛杉磯22日專電）美國職棒大聯盟近年拓展版圖，把賽事帶入非棒球場地，今年8月首度把比賽搬上賽車場，結合鄉村歌手提姆麥克羅（Tim McGraw）舉行賽前演唱會。

大聯盟今天發布新聞稿，宣布8月在田納西州舉行的賽道經典賽（Speedway Classic），請來鄉村歌手提姆麥克羅領銜賽前演唱會。根據示意圖，賽車場不只搭建棒球場地，更在一旁搭起演唱會舞台。

這場8月2日由亞特蘭大勇士、辛辛那提紅人交手的比賽，是美國職棒大聯盟第一次在田納西州比賽。比賽場地是知名賽車場「布里斯托賽車場」（Bristol Motor Speedway），在賽車比賽時可容納14萬6000名觀眾。

同場地在2016年曾經舉行全美大學體育聯盟（NCAA）美式足球賽，田納西大學對上維吉尼亞理工大學，締造15萬6990人觀戰的NCAA觀眾紀錄。

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大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）向媒體表示，希望這場比賽可以吸引大量人潮，地理位置而言鄰近勇士與紅人主場，有利擴增這兩隊的球迷基礎。

鄉村歌手提姆麥克羅是3屆葛萊美獎得主，與棒球有很深淵源。不只他曾在大學拿棒球獎學金，他的父親塔格麥克羅（Tug McGraw）生前是紐約大都會、費城費城人隊的知名投手，曾在世界大賽打下勝仗。（編輯：張芷瑄）1140423