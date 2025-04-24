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MLB流行場上性別揭曉 藍球棒粉紅護腕各有意義

2025/4/24 09:30（4/24 09:38 更新）
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費城人球星哈波（左）準備迎接家中第4個孩子。14日在主場比賽，哈波夫婦與隊友特納講好，在數萬觀眾面前，把揭曉孩子性別的儀式融入比賽當中。（圖取自instagram.com/kayy.harper）
費城人球星哈波（左）準備迎接家中第4個孩子。14日在主場比賽，哈波夫婦與隊友特納講好，在數萬觀眾面前，把揭曉孩子性別的儀式融入比賽當中。（圖取自instagram.com/kayy.harper）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯23日專電）美國職棒大聯盟（MLB）近日流行在比賽中「性別揭曉」，球星哈波拿著藍色球棒上場，史蒂芬關戴上粉紅色護腕，一點小巧思為比賽增添感動元素。

費城人球星哈波（Bryce Harper）老婆懷孕，準備迎接家中第4個孩子。14日在主場比賽，哈波夫婦與隊友特納（Trea Turner）講好，在數萬觀眾面前，把揭曉孩子性別的儀式融入比賽當中。

當天哈波拿著藍色球棒走進打擊區，代表即將來到人世的寶寶是男生。透過電視轉播說明，與球迷分享喜訊。

費城人賽事主播克拉克（John Clark）在社群平台X分享幕後故事。當天比賽前，隊友特納在休息室裡，手上拿了兩支球棒，一支藍色、一支粉紅色，等特納收到來自醫生的簡訊之後，他把藍色的球棒拿給哈波。

哈波在Instagram分享照片，他拿到藍色球棒的當下笑開懷，彷彿一大驚喜；等到他拿著球棒上場打擊時，看台上的老婆凱拉幾乎感動落淚。

守護者隊的外野手史蒂芬關（Steven Kwan）在22日的比賽中，則是成為隊友傅萊（David Fry）一家關注的焦點。

傅萊與妻子已經有一個2歲女兒，即將迎接第2個孩子。傅萊因為去年11月開刀，正在復健當中，沒有隨隊比賽，但夫妻倆請求史蒂芬關幫忙，在場上揭曉孩子性別。

史蒂芬關一口答應，他很樂意讓隊友傅萊用這個另類的方式參與比賽，「他雖然正在復健，但我們都希望他也在這裡」。

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一般而言，打擊者才剛踏進打擊區時，比較少喊暫停。但擔任守護者第1棒的史蒂芬關，罕見在比賽一開始，剛站上打擊區的時候，就向裁判喊出暫停，接著在手腕上戴上一個粉紅色的護腕，揭曉傅萊將再生個女兒。

史蒂芬關在這個打席敲出安打，他向MLB官網表示，傅萊很興奮，他們全家人都在看轉播，「這真的很酷」。（編輯：田瑞華）1140424

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