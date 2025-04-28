加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

李灝宇3A出賽敲長打有1分打點 鄭宗哲靠保送上壘

2025/4/28 12:53（4/28 13:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國職棒底特律老虎隊3A野手李灝宇（圖）28日出賽對皇家隊，敲出個人本季第2支二壘打、貢獻1分打點，助隊搶勝。（中央社檔案照片）
美國職棒底特律老虎隊3A野手李灝宇（圖）28日出賽對皇家隊，敲出個人本季第2支二壘打、貢獻1分打點，助隊搶勝。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北28日電）旅美底特律老虎隊3A野手李灝宇今天出賽敲出1支二壘打、貢獻1分打點，助隊以2比0擊敗皇家隊；匹茲堡海盜隊3A野手鄭宗哲今天沒有敲安，靠著保送上壘、跑回1得分。

美國職棒小聯盟3A賽事老虎隊今天與堪薩斯市皇家隊交手，老虎隊陣中22歲台灣野手李灝宇先發打3棒、守三壘，1局下吞下三振，3局下敲出左外野方向飛球出局。

李灝宇5局下再吞三振，7局下球隊1比0領先，2人出局、壘上有人，李灝宇敲出個人本季第2支二壘打，幫助球隊多添1分保險分；李灝宇今天4打數敲出1支安打，吞下2次三振、貢獻1分打點，賽後打擊率2成21。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

海盜隊3A今天與明尼蘇達雙城隊3A交手，海盜隊陣中台灣野手鄭宗哲先發打9棒、守游擊，鄭宗哲3局上敲出一壘方向滾地球出局，5局上選到四壞保送上壘，靠著暴投站上二壘，再靠著隊友安打、幫助球隊跑回分數。

鄭宗哲7局上敲出投手方向滾地球出局，9局上敲出左外野方向平飛球出局，今天總計3打數沒有安打，有1保送、1得分，賽後打擊率2成38；海盜隊終場以3比5吞敗。（編輯：張雅淨）1140428

#老虎隊
#李灝宇
#海盜隊
#皇家隊
#美國職棒小聯盟
#鄭宗哲
李灝宇
鄭宗哲重返3A近3戰敲7安手感燙 李灝宇同場先發貢獻1安2打點陳柏毓5局無失分與勝投擦身 鄭宗哲李灝宇同場出賽
鄭宗哲
鄭宗哲連5場敲安還演盜壘 林維恩5局失3分鄭宗哲小聯盟3A連4場有安打 打擊率達3成21
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：