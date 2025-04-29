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春季聯賽邱丹超前安桃園第9勝 合庫14勝暫居第一

2025/4/29 19:23（4/29 20:08 更新）
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全國成棒甲組春季聯賽A組預賽桃園市成棒隊29日與屏東紅尾隊交手，桃園市靠著邱丹（圖）適時安打送回超前分搶勝。（中央社檔案照片）
全國成棒甲組春季聯賽A組預賽桃園市成棒隊29日與屏東紅尾隊交手，桃園市靠著邱丹（圖）適時安打送回超前分搶勝。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北29日電）成棒春季聯賽A組預賽桃園市成棒隊今天與屏東紅尾隊交手，桃園市隊4局下靠著邱丹適時安打送回超前分，以2比1拿下預賽第9勝；合作金庫以5比1擊敗列特博生技、奪預賽第14勝。

114年全國成棒甲組春季聯賽A組社會隊預賽，桃園市成棒隊與屏東紅尾隊前3局打完1比1戰成平手，桃園市隊4局下靠著陳鴻德二壘打開啟攻勢，陣中具職棒資歷的野手邱丹補上安打，送回超前分。

桃園市成棒隊先發投手何宗旂用93球投6局，僅被敲出4支安打，投出6次三振、4次四壞保送，失掉1分責失分，林孟佶後援投3局被敲出2支安打，投出3次三振、無失分，替球隊守住勝利，何宗旂為勝投。

合作金庫棒球隊今天與列特博生技棒球隊交手，合作金庫1局下陳致語率先敲出安打、盜上二壘，陳毅宏安打送回團隊第1分，2局下靠著陳孝允適時安打、一棒送回2分。

合庫5局下再起攻勢，靠著保送、陳致語二壘打、高飛犧牲打添分，7局下馬文修安打替球隊再添1分保險分。

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合庫先發投手夏忞用79球投6局，被敲出8支安打，投出4次三振、沒有四死球保送，無失分，合庫7局啟動牛棚，僅朱誥鎮在7局上失掉1分，其餘投手沒有多掉分數，合庫搶勝，夏忞是勝投。

合庫今天比賽搶勝，目前預賽戰績14勝3敗、暫居第一名，台中台壽霸龍隊今天以8比7擊敗台灣電力公司棒球隊，預賽戰績12勝3敗1和、暫居第2名。（編輯：李亨山）1140429

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