張政禹追平安、劉基鴻超前轟 味全龍逆轉勝桃猿

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中華職棒今天在桃園棒球場的賽事，樂天桃猿隊本來取得領先，不過味全龍隊張政禹8局上敲出追平2打點安打後，9局上劉基鴻再轟出超前2分砲，終場龍隊以5比3擊退桃猿隊。

龍隊開路先鋒陳子豪在1局上敲出首局首打席首球全壘打，先馳得點，這是他生涯首次，同時是中職第40支、第26人達成。4局下桃猿隊二、三壘有人時，林泓育擊出滾地球送回追平分；5局下余德龍、張閔勛接連敲安打，攻下1分超前，6局下桃猿再添1分。

不過龍隊在8局上展開反攻，劉基鴻選到保送、朱育賢敲安打後，張政禹敲出二壘安打帶有2分打點，一棒追平比分；9局上劉基鴻再從陳冠宇手中轟出超前2分砲，本季第4轟出爐，終場龍隊就以5比3擊退桃猿隊，劉基鴻獲選為單場MVP。

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龍隊先發投手龍聖（Zac Lowther）此戰用82球投5.1局，被敲出4支安打，投2次保送、4次三振，失掉3分。接著李超、王定穎、林子昱、陳冠偉接連登板都沒有失分，其中林子昱奪下本季第3勝。

桃猿隊先發投手劉家翔則是用75球投5局，被敲出4支安打，出現2次四壞球保送、1次觸身球保送，送出3次三振，失掉1分；最後陳冠宇吞下本季第2敗。（編輯：李淑華）1140504