華南少棒雨戰凸顯守備重要 高雄勝部擊敗屏東

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）華南少棒賽高雄市今天勝部與屏東縣交手，高雄市陸嘉恩敲2安、王威敲滿貫砲，終場以21比2、5局搶勝；總教練鄭乃介表示，「雨戰」守備很重要，提醒球員做足準備，越關鍵要越冷靜。

114年華南金控盃全國少棒賽高雄市今天與屏東縣交手，原訂在新生公園棒球場比賽，因為雨勢影響場地狀況，改至場地狀況佳的青年公園棒球場舉行，但雨勢不斷仍有受到影響。

高雄市打線發揮，團隊敲出18支安打，1到5局、局局得分，1局上攻下4分、2局上攻下6分，3、4局各拿2分，5局上單局敲出5安，包括王威滿貫砲，對手送出4保送、1次失誤，單局攻下7分，以大比分差搶勝。

高雄市總教練鄭乃介表示，雨勢多少會有影響，也提醒球員「雨戰守備更著要」，賽前就先叫球員在場邊習慣濕的鞋子、濕的球，提醒球員不要打成高飛球，把球打平製造對手守備上的困難。

青年公園棒球場是人工草皮球場，鄭乃介提到，球員首度在人工草皮球場出賽，打平的球會加速，高飛球落下來會定桿，都跟過去的記憶不太一樣，需要習慣。

鄭乃介點名首棒打者陸嘉恩表現好，今天敲出2安、選到2次四壞保送，跑回4得分，另有1次盜壘成功；鄭乃介表示，陸嘉恩打擊不錯，聯賽面對桃園的強隊也能有不錯發揮，雖然力量不是特別好，但打擊技巧好，不過容易有情緒上的起伏，也有一直鼓勵、協助調整。

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陸嘉恩自評今天打擊表現好、外野守備還要加強，下雨天球比較不會彈、要想辦法擋下來，小時候是因為看哥哥打球有興趣才加入球隊，偶像是中職中信兄弟球員王威晨。

高雄隊王威今天打擊也有亮眼表現，先發打5棒，單場5打數敲出4支安打、包括1發滿貫砲，貢獻7分打點。（編輯：張雅淨）1140526