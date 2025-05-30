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顏全恩超前安還有美技守備 華南少棒助高雄晉冠軍戰

2025/5/30 17:01（5/30 17:11 更新）
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114年華南金控盃全國少棒錦標賽高雄市隊游擊手顏全恩（圖）攻守俱佳，30日4強戰敲出超前比數清壘二壘打，也有美技守備，助隊成功前進冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 114年5月30日
114年華南金控盃全國少棒錦標賽高雄市隊游擊手顏全恩（圖）攻守俱佳，30日4強戰敲出超前比數清壘二壘打，也有美技守備，助隊成功前進冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 114年5月30日
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）華南少棒賽4強高雄市隊游擊手顏全恩攻守俱佳，今天敲出清壘二壘打、幫助球隊超前比數，有美技守備瓦解對手攻勢，助隊搶勝晉級冠軍戰，偶像為同樣守備位置的中信兄弟游擊手江坤宇。

114年華南金控盃全國少棒賽高雄市隊今天4強與新竹縣交手，比賽前2局打完4分落後，3局下滿壘連續3個觸身球保送將比數追至1分落後，顏全恩清壘二壘打送回3分、翻轉戰局，但衝三壘出局。

5局上新竹縣有攻勢，靠著安打、觸身球保送、四壞保送、滾地球先追回1分，2人出局得點圈有人攻擊機會，敲出游擊方向平飛球，被顏全恩美技攔截、替球隊守住勝利。

顏全恩攻守俱佳，單場1安3打點，跑出2次盜壘成功，另有1次觸身球保送；總教練鄭乃介表示，顏全恩關鍵時候常能有適時一擊，游擊守備能讓投手有安定感，也提到球員還不是很熟悉人工草皮球場，對於不同天氣狀況下球的減速、加速都還在適應掌握中。

鄭乃介也表示，今天3局滿壘機會，有提醒球員要勇敢，內角的球不需要太過閃躲，獲得觸身球保送結果也等同全壘打，都能幫助球隊拿下分數，球如果投到好球帶中間就大膽攻擊。

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顏全恩此次也擔任高雄市隊長，他表示隊長的工作就是帶領隊友，互相加油、喊聲，落後時深呼吸調整，關鍵打席鎖定直球，想著往線邊打，被問起跑三壘是否是教練指示，他笑說不是，但對腳程算蠻有信心的。

顏全恩希望能拚進國家代表隊，對於游擊守備很有自信，常有美技演出、關鍵雙殺，偶像是兄弟隊游擊手江坤宇。（編輯：張銘坤）1140530

#中信兄弟
#江坤宇
#新竹縣
#鄭乃介
江坤宇
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