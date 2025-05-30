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申皓瑋單場雙響砲 悍將18安中止客場6連敗

2025/5/30 20:32（5/30 20:41 更新）
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中華職棒富邦悍將隊30日例行賽對上台鋼雄鷹，全場敲出18支安打，其中申皓瑋（圖）單場雙響砲，共敲3支安打，包辦2打點、3得分，助悍將以9比5拿勝。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月30日
中華職棒富邦悍將隊30日例行賽對上台鋼雄鷹，全場敲出18支安打，其中申皓瑋（圖）單場雙響砲，共敲3支安打，包辦2打點、3得分，助悍將以9比5拿勝。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月30日
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（中央社記者楊啟芳台北30日電）中職今天在澄清湖棒球場的賽事，富邦悍將全場敲出18支安打，其中申皓瑋演出單場雙響砲，范國宸也有全壘打演出，終場悍將以9比5擊退台鋼雄鷹隊，中斷在客場6連敗。

雙方在2比2平手時，5局上悍將的申皓瑋、范國宸接連從陳宇宏手中轟出陽春砲，接著高捷、董子恩敲安打，再攻下1分；6局上申皓瑋再從陳宇宏手中敲陽春砲，本季累積3發全壘打，悍將取得6比2領先。

雄鷹在7局下展開反攻，胡冠俞、廖奕安、曾子祐接連敲安打，形成滿壘，黃秉揚擊出高飛犧牲打、追回1分後，藍寅倫、魔鷹（Steven Moya）都敲安打，各帶有1分打點，僅剩1分落後。

不過，8局上悍將的林澤彬、申皓瑋、戴培峰、范國宸接連敲安打，再攻下3分，終場悍將就以9比5擊敗雄鷹，中斷客場6連敗。

此戰申皓瑋5打數敲出3支安打，包括2發全壘打，包辦2打點、3得分；范國宸、高捷也有3安打演出，范國宸包辦3打點。

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悍將先發投手力亞士（Roenis Elias）此戰用109球投6局，被敲出7支安打，沒有出現保送，送出5次三振，失掉2分演出優質先發，奪下本季第2勝；接著廖任磊1個人次都沒解決，被敲3支安打退場，不過接替的王尉永最後守住1分領先。

雄鷹則是推出黃子豪生涯初先發登板，用92球投4局，被敲出5支安打，投3次保送、4次三振，失掉2分；接替的陳宇宏投1.2局，被敲出7支安打，包含3發全壘打，失掉4分吞下敗投。（編輯：吳素柔）1140530

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