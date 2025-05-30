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吳詩儀發揮身高優勢 泰國拳擊賽晉金牌戰

2025/5/30 21:05（5/30 21:15 更新）
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台灣拳擊女將吳詩儀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳容琛台北30日電）掌握身高、出拳質量兩大優勢，台灣「拳擊精靈」吳詩儀今天在泰國拳擊公開賽的女子57公斤級通過4強考驗，以3比2驚險晉級金牌戰，將尋求本季第2面國際賽金牌。

吳詩儀去年在巴黎奧運斬獲女子拳擊60公斤級銅牌，不過從今年起，她降體重改打57公斤級，並於3月初在保加利亞舉行的斯特蘭國際拳擊賽小試身手，如願摘下本季首面金牌。

持續透過以賽代訓方式吸取經驗，吳詩儀這次征戰泰國拳擊公開賽的女子57公斤級，一路挺進4強戰。今天與拳風兇猛的19歲印度新星普里亞（Priya）正面交鋒，靠著第1回合控制距離得宜，加上利用時間差攻擊對手，順利取得4比1優勢，就算第2、3回合比較不受裁判青睞，但最終仍以3比2勝出。

教練柯文明接受中央社採訪時指出，此役吳詩儀發揮身高、出拳質量的兩大優勢，尤其距離掌控不錯；他並提到有針對對手的策略特別情蒐，不斷以假動作應對，讓對手不敢輕易出拳，「雖然最後有點遇到亂流，但幸好詩儀有撐住。」

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吳詩儀從60公斤級降至57公斤級，柯文明透露愛徒在降體重的過程確實比較辛苦，但也笑說吳詩儀蠻能吃苦的，因此很期待她在金牌戰的表現，「我覺得輸贏沒關係，重點是從比賽中獲得經驗，並檢視平時訓練成果。」

另名台灣拳擊好手、巴黎奧運國手「阿甘」甘家葳今天也在男子70公斤級的4強戰亮相，可惜以0比5落敗，以銅牌作收。（編輯：吳素柔）1140530

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