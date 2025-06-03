紀念一朗與「巨怪」強森 水手將高掛兩件51號球衣

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（中央社西雅圖2日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手隊球迷，下賽季將可在球場看到兩件51號球衣。水手繼年初宣布8月引退鈴木一朗的51號球衣後，今天又宣布明年也會讓「巨怪」強森的51號球衣引退。

路透社報導，水手隊今天宣布將在2026年引退棒球名人堂成員蘭迪．強森（Randy Johnson）所穿的51號球衣。綽號「巨怪」（Big Unit）的強森效命水手超過9個賽季，這項消息發布正值他投出隊史首場無安打比賽的35週年紀念。

水手在1998年交易截止日將強森送至休士頓太空人，2001年水手迎來日本球星鈴木一朗時，一朗也選擇繼續使用他在日職歐力士時的51號。

鈴木一朗今年夏天將正式進入棒球名人堂，51號也先隨他從水手引退。

鈴木一朗今年1月入選美國棒球名人堂，西雅圖水手隊也宣布51號背號退休。（共同社）

水手球團主席兼執行合夥人史丹頓（John Stanton）說：「（強森）是MLB史上最偉大的投手之一，也是我們球隊史上最重要的人物之一。」

「在1995年那個改變球隊未來的賽季中，他繳出18勝2敗成績，並首度榮獲賽揚獎（Cy Young），可謂實至名歸。」難能可貴的是1995年MLB例行賽因季前勞資談判破裂而縮水，當年每隊例行賽從162場減為144場。

「更重要的是在1995賽季，球隊在強森先發的30場比賽取得驚人的27勝3敗，而其他先發投手出戰時，水手戰績只有52勝63負，歷史常忽略這點。」

史丹頓說，強森在1995年宰制級的表現帶領水手首次打入季後賽，讓水手建成新球場，安穩地在西雅圖紮根，「（強森）的非凡成就將隨著他的51號球衣引退而為人銘記」。

強森背號的引退儀式日期要等2026年賽程公布後才能確定。

鈴木一朗今年將成為水手第3位退休球衣號碼的球員，先前2位都是名人堂成員，分別是小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的24號球衣，以及馬丁尼茲（Edgar Martinez）的11號球衣；同為名人堂成員的強森將是第4位。

現年61歲的強森曾10次入選全明星、5度榮獲賽揚獎，生涯首座賽揚獎就是1995年於水手隊獲得。

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強森22年大聯盟生涯戰績303勝166負，防禦率3.29，三振4875次，MLB史上僅次於萊恩（Nolan Ryan）的5714次，MLB史上也僅4人生涯邁過300勝、4000次三振以上門檻，其他2人是克萊門斯（Roger Clemens）與卡爾頓（Steve Carlton）。

強森效力水手期間，出賽274場有266場先發，戰績130勝74負，防禦率3.42，在水手累積51場完投與19場完封是一項今日難以達標的成就。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1140603