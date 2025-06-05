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年底10座全民運動館完工 體育署：實現全齡運動

2025/6/5 17:16（6/5 17:31 更新）
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教育部體育署補助全台17個縣市興建20座全民運動館，預計今年將有10座落成，體育署副署長房瑞文（中）5日表示，盼保障全齡運動權、無障礙空間、親子空間等，讓不同族群都可有運動好去處。中央社記者黎建忠攝 114年6月5日
教育部體育署補助全台17個縣市興建20座全民運動館，預計今年將有10座落成，體育署副署長房瑞文（中）5日表示，盼保障全齡運動權、無障礙空間、親子空間等，讓不同族群都可有運動好去處。中央社記者黎建忠攝 114年6月5日
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（中央社記者黎建忠台北5日電）體育署從民國110年起推動前瞻2.0「充實全民運動環境計畫」，補助全台17個縣市興建20座全民運動館，預計今年底將會有10座完工，實現全齡運動願景。

不同於過去打造運動島計畫，補助縣市政府興建國民運動中心，這次的全民運動館申請條件放寬到人口數7萬以上，或人口密度達每平方公里800人的行政區開放申請。

教育部體育署副署長房瑞文今天在記者會上表示，全民運動館以新型態健身房、瑜伽教室、韻律教室、全齡體能訓練場及綜合球場為主，「主要是保障全齡運動權、無障礙空間、親子空間等，讓不同族群都可有運動好去處，也符合運動部願景。」

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體育署資料顯示，截至今年5月底，已有雲林縣虎尾全民運動館、嘉義縣水上鄉全民運動館、新竹縣竹東全民運動館、連江縣東引鄉多功能健康運動館，共計4座完工。

依照各縣市政府施工進度，預計年底前還會有6座全民運動館完工，總計今年就有10座全民運動館落成，有效營造全民運動風氣。（編輯：陳仁華）1140605

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