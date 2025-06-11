SUPER JUNIOR-D&E將登大巨蛋 8/3擔任兄弟開球嘉賓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北11日電）中職中信兄弟今天宣布，將於8月1日至3日於台北大巨蛋進行主場賽事，今年將邀請最寵粉的男團代表SUPER JUNIOR-D&E於8月3日擔任活動嘉賓，進行賽前開球及賽後表演。

SUPER JUNIOR-D&E（東海&銀赫）是韓流經典天團SUPER JUNIOR中的雙人小分隊，擁有無數台灣粉絲的愛戴。D&E自2011年以「Oppa, Oppa」亮相以來，東海和銀赫憑藉獨特的音樂才華與深情的表演風格，征服了無數樂迷的心。

D&E的代表作包括「Growing Pains」、「Danger」等歌曲，每一首都是音樂排行榜的常客。自出道以來，D&E已成功舉辦多場亞洲巡演，始終保持著極高的人氣。此外，他們也以幽默風趣、親民的形象，收獲了眾多粉絲，讓他們在台灣擁有無數「老婆」，成為粉絲心中無可取代的「灶咖男團」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

兄弟球團表示，SUPER JUNIOR-D&E將在8月3日擔任賽前開球嘉賓，為中信兄弟「Channel B vol.2」K歌主題日開球。賽後，D&E將結合專屬打造的舞台與燈光效果，占領球場舞台，為中信兄弟的球迷和粉絲們呈現精彩演出。

去年兄弟邀請韓國女歌手泫雅登上大巨蛋成功引起話題，兄弟的K歌主題週將連續第2年在台北大巨蛋登場，8月1日由製噪機NOISE MAKER搭配Passion Sisters率先登場。中信兄弟球團表示，將陸續公布更多活動資訊與演出嘉賓，歡迎球迷持續鎖定中信兄弟官方社群平台。（編輯：張銘坤）1140611