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中職例行賽受雨勢影響 洲際、台南場次皆延賽

2025/6/13 15:57
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（中央社記者謝靜雯新北13日電）中華職棒原訂今晚在台南棒球場舉行的統一7-ELEVEn獅隊與台鋼雄鷹比賽，以及洲際棒球場中信兄弟與樂天桃猿比賽，都因為雨勢影響延賽。

獅隊昨天擊敗台鋼雄鷹隊，點亮上半季封王魔術數字10（M10），原訂今天繼續在主場台南棒球場迎戰雄鷹隊，不過中職發出公告，受到雨勢影響，無法進行比賽，本場比賽移至26日晚間6時35分、原場地補賽。

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中信兄弟原訂今晚在主場台中洲際棒球場迎戰樂天桃猿隊，也因為雨勢影響，無法進行比賽，比賽將移至18日晚間6時35分、原場地補賽。

今天中職僅剩1場例行賽，由富邦悍將在台北大巨蛋與味全龍隊交手，兩隊都派出洋投先發，龍隊先發投手為龍聖（Zac Lowther），悍將則派出新洋投布坎南（David Buchanan）先發。（編輯：張雅淨）1140613

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