中國男足未能踢進世界盃 外籍總教練被解雇

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（中央社台北14日電）中國國家男子足球隊無緣2026年世界盃足球賽，中國足協昨天決定終止與克羅埃西亞籍總教練伊萬科維奇團隊的合作。

北京日報報導，伊萬科維奇（Branko Ivanković）13日與中國足協就合約問題進行溝通，因國足未能躋身2026年世預賽亞洲區第4階段附加賽，中國足協已決定按合約單方終止與伊萬教練團隊的合作。

2026世界盃足球賽亞洲區會外賽結束，中國隊以3勝7負的成績在18強中排名倒數第5位，未能晉級附加賽。

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上觀新聞報導，伊萬科維奇自2024年2月成為中國男足主教練後，他帶隊打了14場正式比賽，戰績為4勝2平8負，勝率僅為28.57%。在執教10場以上的歷任中國隊主教練中，伊萬科維奇的執教勝率排在倒數第2位，僅高於前任的揚科維奇（27.78%），戰績慘淡。

據知情人士透露，中國足協案頭已堆滿外籍教練的簡歷，但是20年間已有7任洋帥來來去去，下一任教練能否帶領男足更上層樓仍是未知數。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1140614