反駁捲桃色風波 譚傑龍經紀公司喊告

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（中央社記者黎建忠台北30日電）台灣職籃好手譚傑龍在去年11月遭特攻以「違反球團管理規範道德條款」終止合約；時隔半年，他所屬經紀公司今天發聲明反駁，完全無關桃色風波，如今也將對不實指控提出告訴。

去年11月21日，當時效力於台灣職業籃球大聯盟（TPBL）中信特攻的譚傑龍，無預警遭到球團終止合約，當時特攻並未多做說明，以至於外界有諸多揣測，包括深陷桃色風波等；而隨後TPBL也對譚傑龍處以2024-25賽季禁賽處分。

譚傑龍所屬的莫利森有限公司暨晧宇國際股份有限公司今天發出聲明道歉並澄清，強調譚傑龍作為職業籃球運動員，本應對自己有「更高的自我要求」，並嚴格遵守球團的管理規範，進行社交行為時更應自我約束、謹慎過濾。

然因譚傑龍與他人建立人際關係前未盡查證義務的疏忽，致與未成年人閒談，實屬譚傑龍個人嚴重疏失，並在此為己身不良行為向社會大眾道歉。

聲明中提到，社群媒體平台上對於譚傑龍遭特攻以「違反球團管理規範道德條款」為由終止契約一事，致譚傑龍身陷桃色風波等諸多不實揣測及影射。

經紀公司也透過聲明向社會大眾說明，譚傑龍確實有參與中信球團所舉辦的相關校園活動，但並未在此相關校園活動與該名女子有其他互動。

聲明表示，當初譚傑龍並不知悉該名女子身分，僅止於一般網路閒談，未曾邀約對方外出，更未曾自行傳送或向對方索取任何不雅照片或影片，遑論涉及性騷擾或猥褻的照片或影片，未涉有任何違反法律之情事。

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聲明也強調，譚傑龍未曾涉有任何違法情事，社群媒體有關對譚傑龍的不當影射，或以侮辱性字詞對譚傑龍進行辱罵及以不實內容進行報導的行為，均已嚴重侵害譚傑龍的名譽權。

聲明表示，目前已針對涉及誹謗及侵害譚傑龍名譽的留言提出告訴，未來希望大眾謹慎發言，並且切勿分享或流傳尚未查證之不實內容，否則本公司亦將依法追究相關民事及刑事責任。（編輯：李亨山）1140630