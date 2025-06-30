加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 運動

WB盃哈薩克拳擊賽 甘家葳男子70公斤首輪敗

2025/6/30 20:35（6/30 21:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣男子拳擊好手甘家葳，在WB盃哈薩克拳擊賽首輪落敗。（中央社檔案照片）
台灣男子拳擊好手甘家葳，在WB盃哈薩克拳擊賽首輪落敗。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北30日電）WB盃哈薩克拳擊賽今天進行首日賽事，台灣代表隊打頭陣的甘家葳在男子70公斤級首輪出師不利，以0比5不敵印度的希泰許遭淘汰。

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）主辦的WB盃哈薩克拳擊賽屬於世界積分賽事，今年共計31個國家、超過400名選手參賽，分為男、女組各10個量級。

曾代表台灣參加巴黎奧運的男子拳擊好手甘家葳，在70公斤級首輪對上印度的希泰許（Hitesh Hitesh），首回合開打後，甘家葳攻勢相當積極主動，也多次把對手逼到圈繩邊進行攻擊。

不過，首回合進行到一半，甘家葳出現幾次防守上的空隙遭到對手反擊，首回合結束，只有3名裁判給了甘家葳10分。

從第2回合起情勢出現翻轉，印度的希泰許攻勢相當有節奏又穩健，反觀甘家葳在多次對打中都處於劣勢，第2回合結束，5名裁判都給印度選手10分。

第3回合，甘家葳雖試圖反擊搶回主導權，但組合拳的連貫性不佳，又沒能有效擊中對手，同樣5名裁判給了希泰許10分，最終甘家葳就以0比5的積分落敗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

甘家葳在出發前往哈薩克前，才剛參加過全國運動會的拳擊資格賽，狀態不算太差，只可惜這場WB盃哈薩克拳擊賽首輪就遭淘汰。

這次比賽台灣代表隊共派出7名選手參賽，包括李承威、甘家葳、郭怡萱、邱敬鈺、吳詩儀、陳念琴、黃筱雯等好手。（編輯：戴光育）1140630

#巴黎奧運
#印度
#甘家葳
甘家葳
WB性別檢測方式未明 林郁婷不參加哈薩克拳賽
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：