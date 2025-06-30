WB盃哈薩克拳擊賽 甘家葳男子70公斤首輪敗

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（中央社記者黎建忠台北30日電）WB盃哈薩克拳擊賽今天進行首日賽事，台灣代表隊打頭陣的甘家葳在男子70公斤級首輪出師不利，以0比5不敵印度的希泰許遭淘汰。

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）主辦的WB盃哈薩克拳擊賽屬於世界積分賽事，今年共計31個國家、超過400名選手參賽，分為男、女組各10個量級。

曾代表台灣參加巴黎奧運的男子拳擊好手甘家葳，在70公斤級首輪對上印度的希泰許（Hitesh Hitesh），首回合開打後，甘家葳攻勢相當積極主動，也多次把對手逼到圈繩邊進行攻擊。

不過，首回合進行到一半，甘家葳出現幾次防守上的空隙遭到對手反擊，首回合結束，只有3名裁判給了甘家葳10分。

從第2回合起情勢出現翻轉，印度的希泰許攻勢相當有節奏又穩健，反觀甘家葳在多次對打中都處於劣勢，第2回合結束，5名裁判都給印度選手10分。

第3回合，甘家葳雖試圖反擊搶回主導權，但組合拳的連貫性不佳，又沒能有效擊中對手，同樣5名裁判給了希泰許10分，最終甘家葳就以0比5的積分落敗。

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甘家葳在出發前往哈薩克前，才剛參加過全國運動會的拳擊資格賽，狀態不算太差，只可惜這場WB盃哈薩克拳擊賽首輪就遭淘汰。

這次比賽台灣代表隊共派出7名選手參賽，包括李承威、甘家葳、郭怡萱、邱敬鈺、吳詩儀、陳念琴、黃筱雯等好手。（編輯：戴光育）1140630