台申請以觀察員身分 出席國際刑警組織大會

國際刑警組織介紹影片。（影片來源：INTERPOL YouTube頻道）

（中央社記者黃麗芸台北15日電）國際刑警組織為全球最大打擊與防制犯罪的警察合作平台。刑事局今天表示，局長蔡蒼柏以自身名義於9月底正式致函國際刑警組織，希望以觀察員身分加入，提升打擊犯罪能量。

刑事局發布新聞稿指出，現值全球化時代跨國犯罪猖獗之際，為持續推動參與國際刑警組織（INTERPOL），蔡蒼柏於9月底以自身名義正式致函INTERPOL秘書長，申請以觀察員身分出席INTERPOL在11月16日至21日於阿拉伯聯合大公國杜拜所召開的第87屆大會。

同時，也希望台灣警方能有意義參與INTERPOL會議、機制及相關活動，包括使用「I-24/7全球警察通訊系統」和參加訓練活動等。

刑事局說，為達上述目標，台灣自2016年起重啓此推案，經政府持續不斷努力，現已獲得許多理念相近且友善台灣國家的瞭解和支持，為此案累積正面動能。

此外，刑事局也將持續和外交部等機關密切合作，促請INTERPOL針對台灣有意義參與，做出務實可行的安排或交流，以確保全球共同打擊跨境犯罪的努力不會出現缺口及漏洞。

刑事局國際刑警科第一隊隊長楊國松說，台灣犯罪集團不斷擴張跨國犯罪觸角，台灣身為國際的一分子，也將善盡責任，希望以觀察員身分加入INTERPOL，分享、交流犯罪情報，清除犯罪死角和提升打擊犯罪能量。

INTERPOL成立於1923年9月，為僅次於聯合國的全球第二大政府間國際組織，也是全球最大打擊與防制犯罪警察合作平台，其總部位於法國里昂，目前有192個會員國，主要確保及促進各國刑警間的相互合作；台灣於1984年中國大陸申請入會後，就被迫退出，目前雙方無任何直接接觸。（編輯：梁君棣）1071015