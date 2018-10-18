北一女學生墜樓受傷送醫 校方：事發前坐女兒牆聊天

（中央社記者陳妍君台北18日電）北一女高二學生今天上午發生墜樓。校方表示，事發前，這名學生坐在5樓廁所前女兒牆上與同學聊天，但墜樓時沒有其他學生目擊；這名學生有一些骨折傷勢，送醫途中意識清楚。

台北市立第一女子高級中學下午召開記者會，由教務主任蔡愉玲說明學生墜樓事件。

蔡愉玲說，上午第2節下課時，這名學生從校內至善樓5樓的廁所前方墜樓，墜地後呈仰躺姿勢。

她指出，特教老師發現後，立即通知健康中心和教官室人員到場處理；救護車隨後到校，將學生送醫治療，校方同步通知家長，並由學務主任、導師、教官室人員及護理師陪同就醫，目前在檢查與後續治療中。

蔡愉玲表示，這名學生有一些骨折，但她送醫途中全程意識都非常清楚。

台北市立第一女子高級中學教務主任蔡愉玲（圖）18日在校內記者會，針對高二女學生上午的墜樓意外事件提出說明。中央社記者施宗暉攝 107年10月18日

她指出，事發後，她特別查閱墜樓學生的成績，發現這名學生成績表現非常優秀，家長或其他學生也沒有反映這名學生的日常行為或人際相處有任何問題。

蔡愉玲說，校方以協助學生治療為第一要務，學生坐到女兒牆上是北一女校園裡常常看到的行為，對於學生是否不慎墜樓，還在了解當中。（編輯：方沛清）1071018