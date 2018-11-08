電競隊遭禁賽大翻盤 台灣隊伍重獲參賽資格

（中央社台北8日電）日前台灣電競參賽隊伍SadStory，在知名電競大賽IEM Katowice 2019地區資格賽，因國籍問題遭大會判定失格，今天案情逆轉，主辦單位主動來信，重新邀請SadStory參賽。

SadStory在CS:GO（絕對武力：全球攻勢）資格賽首役，以16比1大勝日本，賽後大會卻以國籍問題為由，判定他們失格，事後官方代表則回應，台灣不屬於大會名單裡任何一個亞洲區域。

事後電競選手CrazyFace在臉書粉絲頁上吐苦水，也引起各方重視，今天他在臉書上再次PO文表示：「今天ESL（電子競技聯盟）EMAIL了我們，讓我們有機會再打一次，很開心又有比賽能打了，我們會好好努力練習，也謝謝大家的幫忙。」

ESL今天也發出聲明，強調定義亞洲地區的方式，是希望能讓各個隊伍方便在跨不同時區比賽時，盡可能減少延遲的問題。

另一方面，他們也指出，這項比賽過去亞洲區資格賽，不一定會劃分不同的子地區進行，因此SadStory之前報名參加東亞區資格賽並沒問題。

今年根據IEM Katowice參賽資格結構，SadStory應報名參加大中華地區（包括澳門，香港和台灣）的資格賽，確保賽事的最低延遲條件。

ESL坦言，針對此次爭議，他們感到遺憾，也做出補救措施，就是擴大在大中華地區封閉資格賽的參賽隊伍名額，讓SadStory能有另一個獲得參賽資格的機會。

CrazyFace在臉書上也提到，他們將參加IEM Katowice 2019 Minor的封閉資格賽，屆時共有9支隊伍進行雙敗淘汰，僅兩隊能晉級到波蘭的IEM Katowice 2019 Minor現場。（編輯：陳怡璇）1071108