兩岸使用同語言 莫健：台灣易受不實訊息傷害

美國在台協會主席莫健說，台灣因與「海峽對岸」使用相同語言，加上台灣的訊息管道便利、施行民主言論自由等因素，都使得假消息氾濫更加危險。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）美國在台協會主席莫健表示，台灣與海峽對岸使用相同語言，加上台灣享有言論自由，使得台灣成為全球面臨假消息傷害風險最高的地方。

莫健（James Moriarty）是在日前接受上報專訪時以上表示；莫健說，每個民主政體都會憂心來自境外勢力的不實訊息攻擊，台灣因與「海峽對岸」使用相同語言，加上台灣的訊息管道便利、施行民主言論自由等因素，都使得假消息氾濫更加危險，這或許是台灣面臨的一大問題。

莫健說，美國也面臨其他威權體制國家企圖利用民主制度的言論自由，以不實訊息來侵蝕這項自由，「這是非常危險的」，台灣正處在對抗此一問題的第一線。

莫健於4日至10日訪台，期間出席台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）聯合委員會，台美在會中回顧今年GCTF活動成果，也針對明年台美在該架構下的合作交換意見。

在GCTF架構下，台美於10月在台北合辦「培養媒體識讀以捍衛民主」工作坊，共有印太地區10多國的媒體人士、學者專家及官員參與講習，美國國務院副助理國務卿巴斯比（Scott Busby）特地來台出席開幕式並致詞。

美國國會今年通過的台灣旅行法，對此，莫健說，台旅法並非新政策，而是「對堅定台美關係的重申」。

對於台美未來是否有更高層級的官員互訪，莫健表示，美方鼓勵台灣官員進行適當層級的訪問，至於台灣總統有無可能訪問華府，莫健則說，不回答假設性問題，美國會在對台美都有利的前提下，處理此一議題。

台灣關係法明年將屆滿40週年，莫健也以台灣向美方採購的2艘派里級軍艦為例說明，這象徵了美國履行台灣關係法的承諾，提供台灣必要的防禦性武器，這是美國過去幾任政府都持續實踐的承諾。（編輯：陸倩瑤）1071109