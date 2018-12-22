冬至吃湯圓 胃病患者這樣吃防傷胃

中醫師提醒，湯圓是糯米做的、較難消化，胃病患者吃湯圓前，最好先吃點蘇打餅乾、喝杯牛奶打底護胃。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北22日電）冬至吃湯圓，有胃部疾病的患者得特別當心。中醫師提醒，湯圓是糯米做的、較難消化，胃病患者吃湯圓前，最好先吃點蘇打餅乾、喝杯牛奶打底護胃，並酌量食用、避免吃太甜。

開業中醫師羅珮琳今天受訪時表示，很多人一看到「冬至」，常以為是冬天到了，但實際上冬至代表的是一年當中，夜晚最長、白天最短的一天，即陰氣最極致的一天，冬至過後，白天會愈來愈長，陽氣也就愈來愈旺盛。

古人愛在立冬、冬至進補，其實其來有自。羅珮琳說，所謂「冬不藏精春必病溫」，就是認為冬天不好好進補、養足精氣，春天就沒有足夠體力抵禦春天可能的疾病，換作現代，即是常見的流感、輪狀病毒等疾病，也突顯進補的重要性。

羅珮琳指出，冬天最簡單的養生方式，就是遵循日照長短早睡、晚起，飲食上「避寒就溫」，少吃冰的、寒冷食物，多吃溫暖、溫性的食物，例如薑、蔥、蒜頭、韭菜等。

薑母鴨、羊肉爐、麻辣鍋等熱呼呼的食物，是許多人冬天進補首選。羅珮琳說，薑母鴨、羊肉爐都含有一些中藥、薑，確實有助進補，但感冒、月經來的民眾應少吃，避免其中的酒精、薑加重感冒症狀和出血量。

至於麻辣鍋，羅珮琳也不建議多吃，因辣椒只能算是食物，在中醫裡並不屬於藥材，過於辛辣也沒有補性。

冬至這天，家家戶戶都會吃湯圓。中醫師公會全聯會理事長陳旺全指出，湯圓是糯米做的，比較難消化，建議有腸胃疾病如消化性潰瘍、胃潰瘍的患者，吃湯圓前先吃點蘇打餅乾、喝杯牛奶保護胃，並切記酌量食用、避免吃太甜。

此外，冬季日夜溫差大，加上環境潮濕、空污較嚴重，氣喘咳嗽患者愈來愈多，陳旺全建議可以麥門冬熬湯，或用新鮮百合打牛奶、豆漿，可以保護支氣管，飲食上少吃哈密瓜、西瓜、火龍果等寒性水果。（編輯：黃于）1071222