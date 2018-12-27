流感疫苗幼兒劑型一劑現黑點 剩1.2萬劑停用

衛福部疾管署27日表示，高雄市衛生局通報發現一劑賽諾菲0.25mL疫苗有黑點異物，該批號共15.7萬劑，目前剩餘疫苗都已通報衛生局停用。圖為異常疫苗。（疾管署提供）中央社記者陳偉婷傳真 107年12月27日

（中央社記者陳偉婷台北27日電）疾管署今天宣布，賽諾菲藥廠一劑0.25mL公費流感疫苗有黑點異物，該批號已用掉14.5萬劑，有4件不良反應通報，其中3件是輕症，有一件接種後出現左右臉頰不對稱症狀，但已好轉。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥晚間說，此劑同批號疫苗共15.7萬劑，10月8日陸續鋪貨到各縣市，目前回報約剩下1.2萬劑，已請衛生局轉知院所停用。

莊人祥說，檢視同批號疫苗不良反應通報，共有4件，其中3件是輕症，症狀為紅疹、搔癢、發燒、食慾下降、咳嗽、打噴嚏等；另有一例是接種後隔天出現左右臉頰不對稱症狀，但已好轉。但接種疫苗和不良反應的發生可能僅是時序關連，未必有因果關係。

莊人祥說，過去雖有類似的不良反應相關報告，但目前的科學證據不能認定是疫苗造成。

0.25mL是提供給3歲以下幼童施打，今年因陸續傳出疫苗瑕疵事件，影響家長信心，打氣一直難提升，目前0.25mL約還剩下約3.6萬餘劑。

莊人祥表示，目前有問題批號的疫苗已經停用，請家長放心。

賽諾菲藥廠則回應，接獲通報後已立刻請主管機關收回疫苗，將第一時間送回法國總公司檢驗，也將組成專案小組加速處理進度，將再釐清瑕疵原因。

不過，賽諾菲此次並非第一次出包。在今年流感疫苗開打不到2週，就被發現有一支公費疫苗變色；後續又發現有疫苗有白色懸浮物跟黑色顆粒。

賽諾菲表示，先前3件瑕疵事件原因各不相同，包含變色事件是因碳化的膠塞，白色懸浮物是包裝材料，黑色顆粒也與膠塞有關，但非碳化造成，而是可能是膠塞上的顆粒沒有清洗完全。目前發現問題的疫苗則必須再檢驗才能釐清原因。但判斷非系統性的問題。

賽諾菲也說，先前送回法國總部檢驗的3支瑕疵疫苗，做檢驗後也發現，疫苗並沒有受到污染，且安全功效沒有受到影響，疫苗的無菌狀態也沒有受到異物影響。（編輯：管中維）1071227