台北O型血剩2.1天 醫院怕血不夠急因應

（中央社記者陳偉婷台北4日電）台北血庫告急，有醫師在臉書貼出醫院缺O型血公告，呼籲踴躍捐血並節約用血。台北捐血中心表示，目前血庫安全存量僅2.5天，O型剩下2.1天，屬急缺狀態。

血液安全庫存量應為7天以上，4至7日就是偏低，4日以下是急缺。台灣血液基金會3日公布血庫存量，台北捐血中心的A、B和O型血安全庫存都僅低於3天，為20多年來首見。

台北捐血中心企劃課長陳雅雯上午受訪表示，3日收到捐血共1743袋，但平均每天要供給醫院2061袋，還是入不敷出狀態，也讓血庫持續探底。目前A型血僅有2.5天、B型2.8天、O型2.1天，AB型3.9天，平均存量2.5天。

陳雅雯說，過去血庫較為豐沛時，醫院端的安全存量至少可達3到4天，但因台北血庫吃緊，實在沒辦法送太多安全存量到醫院，導致醫院有不安全感，認為應提因應措施調節血量。

台大醫院婦產科主治醫師施景中的臉書貼文指出，第一次看到醫院貼出公告，因血庫缺O型的紅血球濃厚液及減白紅血球血品，近日因應措施是開刀房、加護病房、急診等重症病人優先給血。血紅素>8.0 g/dl暫不供血、血紅素<或=8.0 g/dl減量供血。若病人有治療或出血特殊情況請聯絡血庫。

新光醫院急診科主任張志華的臉書貼文也指出，近日缺O型血，請大家踴躍捐血。

近日台北捐血中心缺血，也向中南部調了900多袋血；陳雅雯說，如果醫院有緊急缺血，一定會協助調血，守護民眾生命安全。但她也有不安全感，很怕近日發生重大意外，因血量庫存不足，若臨時急用血可能供應不及，呼籲民眾儘速挽袖捐血。

台北捐血中心將從4日起至2月3日捐血月期間，各定點捐血車，包括宜蘭、花蓮的定點（峨眉號捐血車除外），原捐血作業時間再延長一小時提供捐血服務。（編輯：卞金峰）1080104