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蘇貞昌上任第一份公文 核定太空計畫251億元[影]

最新更新：2019/01/15 16:54
行政院長蘇貞昌15日在立法院表示，上任後簽的第一份公文，是核定第三期的「太空科技發展計畫」，為期10年，預計投入新台幣251億元，「政府守護台灣、守護人民，不只是要接地氣，還要能上太空」。中央社記者張皓安攝　108年1月15日
行政院長蘇貞昌15日在立法院表示，上任後簽的第一份公文，是核定第三期的「太空科技發展計畫」，為期10年，預計投入新台幣251億元，「政府守護台灣、守護人民，不只是要接地氣，還要能上太空」。中央社記者張皓安攝　108年1月15日

（中央社記者顧荃台北15日電）行政院長蘇貞昌昨天正式上任，他今天表示，上任後簽的第一份公文，是核定第三期的「太空科技發展計畫」，為期10年，預計投入新台幣251億元。

蘇貞昌下午在臉書發表一段影片，公布他上任後簽署的第一份公文。

他說，他上任後簽的第一份公文，是核定第三期的「太空科技發展計畫」，為期10年，預計投入251億元，「政府守護台灣、守護人民，不只是要接地氣，還要能上太空」。

蘇貞昌說，希望這個計畫能達到「尖端技術養成」、「太空人才培育」以及「太空產業擴散效益」3大目標。從太空守護台灣，保衛國人生命財產安全。

蘇貞昌最後還用「政策白話文」標籤，說明「太空科技發展計畫」，就是要投入發展尖端太空科技，用來自主預測氣象、維護國土安全、嚴格環境監控、提升救災勘災能力，以後才能更有效地面對各種天災，也可以協助把水土保持、監測環境污染做得更好。（編輯：趙蔚蘭）1080115

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