華碩營運長不到一年換人 全球副總裁謝明傑接任

（中央社記者吳家豪台北22日電）電腦品牌廠華碩今天宣布，加入華碩不到一年的營運長趙允明辭職，原因是個人生涯規劃，董事會通過由華碩全球副總裁謝明傑接任，人事案預計1月31日生效。

曾在美商晶片大廠英特爾（Intel）服務超過20年的趙允明，於2018年3月5日就任華碩營運長，負責營運運籌、新事業規劃及管理制度強化，華碩希望借重趙允明的專業能力及國際經驗，協助華碩在新數位時代有更好的發展及轉型。

知情人士表示，趙允明加入華碩的任務之一是推動結合線上銷售與實體通路的新零售業務，但外部人才加入華碩可能面臨企業文化衝擊，在推動新事業時顯得力不從心，導致「水土不服」，因此上任不到一年就迅速辭職。

知情人士認為，華碩共同執行長許先越、胡書賓日前上任後，試圖將年輕一代的想法注入華碩企業文化內，可能也是趙允明求去的原因之一。

華碩去年第4季品牌營收新台幣881億元，季減6%，年減15%；集團營收994億元，季減3%，年減13%，略低於預期，主要受美中貿易戰及零件缺貨影響。華碩2018年全年品牌營收3524.52億元，年減10%；集團營收3915.59億元，年減9.7%。（編輯：張均懋）1080122