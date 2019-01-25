礦工女兒俞秀端出任檢察長 曾獲十大傑出青年

（中央社記者林長順台北25日電）全國檢察長大調動名單今天出爐，曾獲十大傑出青年的高檢署檢察官俞秀端派任連江地檢署檢察長，不僅是期別最資淺的檢察長，也是司法官訓練所35期中首位派任檢察長的檢察官。

俞秀端司法官訓練所第35期結業，畢業於中興大學法律系、國立台灣海洋大學海洋法律研究所碩士。曾任台北地檢署檢察官、基隆地檢署主任檢察官、法務部檢察司主任檢察官、法務部國際及兩岸法律司副司長、特偵組檢察官，目前為台灣高檢署檢察官。

俞秀端是台北縣（已改制新北市）雙溪人，在7個兄弟姊妹中排老四。民國63年，俞秀端國小三年級時，罹患紅斑性狼瘡，歷經多次重大手術，父親被龐大醫藥費壓得喘不過氣，為醫治女兒，不斷對外舉債，家計更形拮据。

為減輕家中負擔，俞秀端國一時向學校辦休學，幫忙父親賣菜貼補家用。她每天上午到市場賣菜，下午到工廠兼職當女工，舉凡塑膠加工、平車、裁縫等工作，十幾歲的俞秀端都曾做過，有時工廠加班到深夜12時，她早上6時還是要趕到市場賣菜。

後來因礦業沒落，俞家舉家搬到板橋，俞秀端才到國中補校就讀，憑著努力考入北一女補校。民國76年，俞秀端考入國立中興大學法律系。就讀高中與大學期間，俞秀端的病情仍不穩定，必須在急診、開刀、化療之間辛苦唸書。

民國84年接受脾臟切除手術後，俞秀端病情轉趨穩定，陸續通過土地專業代理人、公務員高等考試、司法人員特考及律師高考，她認為，法律之於社會，應有比金錢更高的價值，毅然決定選擇司法官。

擔任檢察官期間，俞秀端辦過華隆集團超貸案、北投纜車弊案、力霸案等多起矚目案件。民國96年6月16日，俞秀端首度聲押當時東森集團負責人王令麟，被法院裁定交保，她還沒收到裁定書就立即抗告，不到24小時讓王令麟押入大牢，創下「即時抗告」成功的首例。

對於一些無知觸犯法網的初犯，俞秀端會以輔導者之姿，循循善誘，但對於重大經濟犯罪，俞秀端毫不手軟，如東森、力霸等掏空弊案，俞秀端就一舉起訴相關高層，並從重求刑。

出身貧寒的俞秀端，憑著過人毅力與對理想的堅持，突破環境限制出任檢察官，除發揮司法正義外，私底下也參與不少慈善活動，獲選第43屆十大傑出青年。

今天獲知被派任連江地檢署檢察長，休假在歐洲旅遊的俞秀端一如以往的謙虛，不願多做回應。（編輯：唐聲揚）1080125