台股狗年跌488.83點 市值減1.33兆元

台股雖在狗年尾聲兩度力拚重回萬點，但全年仍下跌488.83點，市值減少新台幣1.33兆元。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北30日電）狗年台股在萬點之上震盪7個月後，受到美中貿易戰衝擊跌落萬點之下，雖在狗年尾聲兩度力拚重回萬點，但全年仍下跌488.83點，市值減少新台幣1.33兆元。

若以去年底台股歸戶後戶數1024.23萬戶計算，平均每戶投資人在狗年虧損約12.99萬元。

根據統計，最近一輪12生肖台股漲多跌少，不過狗年卻是終結連續2年漲勢，全年下跌4.69%，是過去12年「唯5」下跌的年度，過去12年以鼠年（2009年）台股跌勢最為慘烈，全年跌幅高達44.64%，但接下來的牛年（2010年）、虎年（2011年）接連上漲75.19%、22.89%，把鼠年跌點幾乎漲回來，且自雞年以10421.09點封關後，差點在狗年也能站上萬點。

在個股方面，狗年漲幅最大的個股是恒大健-DR，漲幅高達408.33%，其次是泰鼎-KY，漲幅也達133.07%，力山、佐登-KY、麗豐-KY、華新科漲幅也都超過100%。

在跌勢最慘的個股方面，以本盟跌幅居冠，跌幅達77.11%，華映、綠能則是受到財務重整衝擊，跌幅分別達73.76%、62.24%，同開則是因購併案遭台灣證券交易所否決，去年跌幅也達62.25%。

日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，雖然台股狗年封關留下短期均線多頭排列的偏多格局，但因春節休市長達11天，且正值國際股市重大事件陸續登場，期間國際股市的表現，將影響開紅盤當日大盤表現甚大，須留意美國聯邦準備理事會（Fed）會議、美股財報及美中貿易戰進展3項議題。

張亞瑋指出，Fed將於台灣時間31日宣布利率決策，前聯準會（Fed）主席葉倫14日演說時拋出今年Fed可能停止升息的前瞻指引，市場心理面有升息循環即將結束的預期，資金面有助股市動能，但美股財報多空分歧，市場先前已下修美股第4季財報表現，焦點將在企業展望，市場震盪幅度變大；此外，美中貿易戰在3月2日後可能出現各自表述，目前進入空窗期，但仍不能忽視對市場的影響。（編輯：黃國倫）1080130