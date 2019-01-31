蘇貞昌：警消海巡醫療 比照軍人優惠

行政院長蘇貞昌（前左）31日前往台北港海巡基地，除致詞慰勉海巡人員，同時致贈各單位加菜金。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年1月31日

（中央社記者顧荃台北31日電）行政院長蘇貞昌今天宣布警、消及海巡人員醫療比照軍人，在軍醫院體系及榮總體系就醫，門診與急診免收掛號費。政府也將補助到全國各醫院就醫的部分負擔，年經費新台幣1.9億元。

總統蔡英文日前宣示，政府對於海巡、警察及消防人員，包括退役人員，應特別照顧與關懷。

蘇貞昌上午視察台北港海巡基地時表示，行政院決定，警、消及海巡人員包括退役人員，在醫療照顧、掛號、診治、健康檢查方面，都比照軍人的優惠。

蘇貞昌下午透過新聞稿說明，未來警、消及海巡人員包括退役人員，在國防部軍醫院體系及退輔會榮民總醫院體系就醫，門診與急診免收掛號費，並由兩系統醫院自行吸收所需的2900萬元經費，另在兩系統醫院住院的病床優先順序及自費健檢折扣，都比照軍人。

蘇貞昌表示，政府也將補助海巡、警察及消防現職人員到全國醫療院所的門診與住院的健保部分負擔，年經費約1.9億元，今年以第二預備金支應，明年起回歸各部會預算編列。由內政部及海洋委員會等相關部會訂定相關補助辦法陳報行政院核定後，將公布詳細作業規範。

蘇貞昌說，之前他擔任行政院長時，將基層警、消及海巡人員的最高年功俸自450提升至500，每月薪資增加約新台幣3000元，約5萬餘人受惠。前行政院長賴清德任內更進一步，今年1月1日起，基層警、消及海巡人員（警正四階以下）的最高年功俸從500提升至525，調整後每月所得增加1370元；警正三階人員最高年功俸從現行525元提升至550元，每月所得增加1375元。（編輯：蘇志宗）1080131