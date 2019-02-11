蘋概3巨頭領漲 台股豬年開紅盤攻上萬點

台股11日是豬年開紅盤日，指數上漲97.58點，加權股價指數為10029.84點。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）台股今天豬年開紅盤，蘋概股3巨頭領軍點火，帶動台股早盤一度大漲129點，衝破萬點大關。

台股今天豬年開紅盤，蘋概股3巨頭領軍點火，帶動台股強漲氣勢，早盤最高來到10061.65點，大漲129.8點，衝破萬點關卡，成交值來到新台幣148億元。

鴻海（2317）早盤最高來到71.3元，漲1.85%，股王大立光（3008）最高來到3920元，漲3.7%，台積電（2330）最高來到228元，漲3.16%。

法人指出，台股今天開紅盤氣勢如虹，台積電、大立光、鴻海等蘋概股3巨頭點火，中小型個股表現。

根據統計，過去一輪12生肖台股開紅盤行情，上漲機率67%，且在開紅盤後2個月，平均漲幅超過7%。

台股1月30日狗年封關後，春節期間美股道瓊工業指數漲526.37點，漲幅2.14%；標準普爾500指數漲67.88點，漲幅2.57%；那斯達克指數漲269.91點，漲幅3.84%。（編輯：李信寬）1080211