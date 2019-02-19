蘋果調整經營班底 為後iPhone時代暖身

（中央社記者尹俊傑紐約18日專電）蘋果公司（Apple）因應iPhone買氣降溫，近期高層異動頻繁。分析認為，蘋果試圖調整服務、人工智慧、硬體與零售部門重心，適應後iPhone時代的發展路徑。

華爾街日報報導，近幾個月，蘋果將人工智慧部門負責人賈南德瑞亞（John Giannandrea）納入經營團隊，撤換語音助理Siri團隊負責人史達西亞（Bill Stasior），並由人力資源主管歐布萊恩（Deirdre O'Brien）接替即將離職的零售負責人艾倫茲（Angela Ahrendts）。

此外，蘋果開發無人駕駛汽車的團隊精簡約200人，服務事業的工程資源主力也投入影視節目發展。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）2011年掌舵以來，高層人事大致穩定，11人經營團隊陣容5年來幾乎沒有變化。如今，蘋果除調整經營班底，多項開發計畫也暫時喊停，以利高層重新評估發展重心。

報導指出，這波整隊反映蘋果想減少依賴iPhone，轉變為以服務和新科技帶動成長的企業。

長期追蹤蘋果的分析師孟斯特（Gene Munster）認為，這是蘋果試圖為未來10年發展鋪路的跡象，「科技不斷演進，他們必須持續調整企業結構，確保處在正確路徑上」。

蘋果今年不再公布iPhone銷量，不少人解讀這是智慧型手機快速成長期告終的佐證。iPhone貢獻蘋果約2/3營收，可說是蘋果事業發展命脈，但蘋果近年力圖轉型，已加強發展串流音樂訂閱、應用程式商店、行動支付等業務組成的服務事業。

蘋果也向影視串流巨擘Netflix看齊，砸重金網羅瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）等好萊塢一線明星，希望以原創節目為蘋果服務吸引更多付費訂戶。

另一方面，蘋果去年從勁敵Google挖來賈南德瑞亞，指派他接掌人工智慧部門，並於去年底將他納入經營團隊。據報導，賈南德瑞亞隨後撤換史達西亞，親自主導Siri發展工作，試圖改善Siri的準確度與效能。

在零售方面，蘋果2月初宣布，曾任Burberry集團執行長的艾倫茲將在4月卸下擔任5年的蘋果零售負責人職務。庫克欽點歐布萊恩接下艾倫茲未完成的門市改造工程，並決定蘋果在店內推廣服務的方式。

報導引述知情人士說法指出，蘋果推廣服務的方案之一是向好萊塢製作公司承諾，門市內的電視將播放蘋果與影視合作夥伴推出的新節目。（編輯：陳永昌）1080219