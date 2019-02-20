蘋概三雄強攻 台股盤中漲逾百點

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台積電、大立光、鴻海蘋概三雄領軍，面板和光通訊元件助攻，台股盤中一度大漲逾百點，站穩所有均線之上。法人表示，高檔鈍化格局，短線有利指數繼續上攻。

台積電在配發股息政策激勵下走勢堅挺，加上股王大立光重返4000元大關之上，加上面板材料和光通訊元件族群助攻，台股盤中一度大漲114點，最高來到10266點，隨後漲幅收斂，台股仍站穩半年線和短期均線之上。

到10點40分，台股加權指數來到10239點，上漲86.74點，漲幅0.85%，成交值相對放大來到新台幣669億元。電子股盤中漲1.22%，金融股小漲0.33%。

主要電子權值股盤中走堅，其中蘋概股台積電來到233元，漲1.75%，股王大立光來到4120元，漲3.5%，鴻海來到73.8元，漲2.5%。

日月光投控來到60.1元，漲2.5%。聯發科來到255.5元，漲2.2%。

被動元件族群國巨來到384元，漲4.3%。華新科來到199.5元，漲5.8%。

金控股國泰金、富邦金、中信金在平盤之上整理。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台積電受配發股息政策激勵，帶動台股上揚，此外高殖利率個股題材發酵，台股量能增溫，預估今天量能約1300億元。

展望台股後市，簡伯儀指出，台股站穩半年線之上，高檔鈍化格局，短線有利指數繼續上攻。（編輯：鄭雪文）1080220