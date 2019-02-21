女友驟逝 謝政鵬：對不起我沒有即時回去

台灣網球男子雙打好手謝政鵬（左）的張姓女友驟逝，他20日在社群媒體Instagram留言向女友說：「對不起，我沒有即時回去。」（圖取自instagram.com/peng_peng1991）

（中央社記者黃巧雯台北21日綜合報導）台灣網球男子雙打好手謝政鵬的張姓女友驟逝，他昨天在法國馬賽網賽男雙賽事挺進8強，賽後在社群媒體Instagram留言向女友說：「對不起，我沒有即時回去。」

就讀文化大學運動與健康促進學系二年級的張姓女學生19日遭公車撞死，人在國外奮戰的謝政鵬收到女友過世的消息，一連幾天在Instagram發文。

謝政鵬昨天賽後再度在Instagram留言，文中對女友充滿歉意，他說：「對不起，我沒有即時回去，我知道妳也希望我留下來，事發到現在沒有休息，閉上眼的瞬間眼淚就流下來，我真的很痛…」

由於法國馬賽網賽仍進行中，謝政鵬提到：「我知道我棄權妳會不開心，但我真的好想回去，真的好累。」

謝政鵬本週與印尼選手朗卡特（Christopher Rungkat）搭擋，赴法國參加ATP250馬賽網賽，昨天以直落二擊敗對手，收下8強門票，今天晚間將迎戰日本選手麥克拉克蘭（Ben Mclachlan）、荷蘭選手密德庫普（Matwe Middelkoop）所組成的跨國聯軍。（編輯：張雅淨）1080221