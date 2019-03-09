鄭文燦會孔傑榮 倡桃園設亞洲人權中心

桃園市長鄭文燦（左）在紐約拜訪美國知名法律專家孔傑榮（右）時說，桃園可設立亞洲人權中心，用人權保障和民主價值搭建對外連結平台。（桃園市政府提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 108年3月9日

（中央社記者尹俊傑紐約8日專電）桃園市長鄭文燦今天拜訪美國知名法律專家孔傑榮，談到人權議題時，鄭文燦說，台灣應設法影響周邊國家，桃園可設立亞洲人權中心，用人權保障和民主價值搭建對外連結平台。

鄭文燦表示，在美國總統川普政府的印太戰略下，台灣獨特地位無可取代，一旦消失，對美、日等國都將產生重大影響。他說，台灣作為朋友，必定會是好的策略夥伴；若被當成籌碼，也將是無法被替換的籌碼。

根據桃園市政府新聞稿，鄭文燦拜訪紐約大學法學院教授、亞美法研究所共同主任孔傑榮（Jerome Cohen）時，討論中國崛起情勢下台灣自處策略，以及台灣對自由權利的保障和推廣等議題。

鄭文燦表示，孔傑榮非常了解台灣，如同孔傑榮所建議，用人權、民主搭建台灣和亞洲國家的連結平台是好事。從國門之都桃園出發，或可在桃園設立亞洲人權中心，提倡個人自由，解決司法不公問題，並藉此與其他東亞國家交流對話。

他說，台灣的自由度指標分數已經很高，確實應設法影響周邊國家，對外強化台灣對個人自由所做的貢獻。

鄭文燦說，台灣民主、科技等綜合指標，在全世界一定有前30名，醫療和多元文化方面也是亞洲第一，可說是亞洲國家典範。台灣面積或許很小，但就像希臘城邦裡的雅典，小而強、小而重要。

孔傑榮長期關切中國人權議題，對於北京當局以新疆再教育營拘禁上百萬名維吾爾族人，孔傑榮曾說這是不該在21世紀發生的可怕事件，並共同發起連署活動，呼籲中國學者打破沉默，讓外界更重視北京侵害人權的行為。

香港當局近期計畫修訂逃犯條例，執法部門未來可能引用條例引渡逃犯到中國。對此，孔傑榮日前在部落格撰文，以中國刑事司法體系存有任意拘留、刑求、強迫認罪、政治迫害等問題為由，表達憂心。（編輯：施燕飛）1080309