賴清德東京演講 以總統大選捍衛主權維護民主

前行政院長賴清德12日在東京演講時呼籲，明年的總統大選要定位為「反抗中國併吞台灣，反對中國一國兩制主張」，是一場捍衛台灣主權及維護自由民主生活方式的選擇。中央社記者楊明珠東京攝 108年5月12日

（中央社記者楊明珠東京12日專電）前行政院長賴清德今天在日本演講時呼籲，明年台灣的總統大選要定位為「反抗中國併吞台灣，反對中國一國兩制主張」，是一場捍衛台灣主權及維護自由民主生活方式的選擇。

賴清德今天中午在東京以「台灣與日本共同面臨的挑戰與機會」為題發表演講，他首先恭賀日皇德仁即位，「令和」新時代開展日本國家發展的新頁，也期待未來台日關係更上一層樓。

他說，台日在地緣政治上利害相依，在經濟、貿易、文化與觀光等方面都維持緊密的交流和合作，包括城市互訪、觀光交流、經貿夥伴關係等。此外，安倍晉三政府內閣官員公開歡迎台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），這是日本對台灣最友善的舉動。

賴清德提到台日共同的挑戰包括全球性的議題，例如天災、疾病，防止國際駭客攻擊的資訊安全問題，共同防範跨國境的恐怖分子活動，合作查緝國際毒品走私，以及如何因應氣候變遷等議題。

他說，很高興日本今年3月加入由台灣和美國推動的「全球合作暨訓練架構」（GCTF），針對反貪腐進行合作與交流，相信未來台、日、美甚至更多志同道合的國家能針對上述議題加強經驗分享與合作。

賴清德說，台日共同的挑戰還包括中國對區域安全的威脅。包括中國國家主席習近平取消國家主席任期制，引發國際社會憂心中國將朝高度個人極權和終身制方向邁進，對世界民主與人權帶來重大挑戰。

他表示，中國另一個嚴重影響區域安全的威脅就是在東海、南海擴軍，中國動作頻頻，影響全亞太國家。此外，中國倡議的一帶一路被指為「債務外交」，讓合作國家陷入債務陷阱，成為中國掠奪戰略資源的工具。

他認為，來自中國的威脅，美國和日本都採取了具體的作為，彼此合作，台灣在這個合作架構下，也應扮演重要的角色。

他強調，不管是美國的「印度太平洋戰略」，日本倡議的「自由與繁榮之弧」或「亞洲民主安全之鑽」，台灣都像是「地心引力的重心」，不管是從地理戰略位置，或是維繫自由與民主，台灣都是不可或缺的角色，也會積極參與，阻止共產勢力擴張。

賴清德說，無論是逼迫台灣接受投降式的「一國兩制」，或併吞式的「和平協議」，台灣都面臨中國步步進逼的險峻情勢。台灣要自己當家作主，繼續過自由、民主、人權的生活，不能成為第2個香港或第2個西藏，2020年的總統和立法委員選舉必將攸關台灣的未來。

他表示，基於對土地的熱愛和使命，應更要有捍衛台灣、承擔責任的勇氣，因此他決定登記參選民主進步黨黨內總統初選。他呼籲，明年1月11日台灣的總統大選，要定位為「反抗中國併吞台灣，反對中國一國兩制主張」，是一場捍衛台灣主權及維護自由民主生活方式的選擇。

賴清德今天在步入演講會場時，獲得大批聽眾爭相握手寒暄，讓他要走到會場前方走了很久。中場休息以及他演講完畢後，多位聽眾拿出寫著「賴清德」的海報，高喊「選總統、凍蒜、凍蒜」。

前行政院長賴清德12日應僑胞團體之邀在東京發表演講，談「台灣與日本共同面臨的挑戰與機會」。結束後，僑胞安排讓他為達摩點睛，象徵祝福他選舉當選。中央社記者楊明珠東京攝 108年5月12日

前行政院長賴清德12日應邀在東京發表演講，談「台灣與日本共同面臨的挑戰與機會」。日本知名評論家櫻井良子稱讚賴清德讓人放心。中央社記者楊明珠東京攝 108年5月12日

在賴清德演講會後，主辦單位請日本知名評論家、國家基本問題研究所理事長櫻井良子上台發言，她表示，看到大家對賴清德如此重視及日本政界等領域人士對賴清德關注之強，感到很驚訝。

櫻井說，這證明日本人目前對台灣及賴清德懷有很大的期待。她聽了賴清德的演講，覺得日本、台灣、世界正面臨百年一度的極大且很嚴重的變化，台日及其他亞洲國家都處於賭上國運在奮戰的局面。

櫻井說；「所謂賭上國運，就是一國的政治家須武器不離身的拚命奮鬥，才能打開自己國家的命運。」

她認為，賴清德是可讓人放心的政治家，對日本來說，台灣是最親近、最重要的國家，她祝福台灣國運昌隆。

在熱情僑胞的要求下，賴清德在他的新書上簽名。賴清德一行傍晚搭機從成田機場起飛，預定晚間返抵國門，結束5天的訪日行。（編輯：郭中翰）1080512

前行政院長賴清德12日在東京演講，談台日面臨的挑戰與機會。他說，台灣像是地心引力的重心，不管是從地理戰略位置，或維繫自由與民主，台灣都是不可或缺的角色。前國策顧問金美齡稱讚他帥，「站得出去」。中央社記者楊明珠東京攝 108年5月12日